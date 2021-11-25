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В ОБСЄ констатували, що на Донбасі порушень режиму припинення вогню більше, ніж до перемир’я

Ситуація у сфері безпеки вздовж лінії зіткнення вкрай нестабільна.

В ОБСЄ констатували, що на Донбасі порушень режиму припинення вогню більше, ніж до перемир’я
Фото: EPA/UPG

Кількість порушень режиму припинення вогню на день на сході України перевищує аналогічний показник до набуття чинності заходів з посилення режиму припинення вогню у липні 2020 року.

Про це заявив спеціальний представник ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Мікко Кіннунен.

"Ситуація у сфері безпеки вздовж лінії зіткнення вкрай нестабільна. СММ повідомляє про пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури, завданих важким озброєнням, по обидва боки від лінії зіткнення. У середньому кількість порушень режиму припинення вогню в день перевищує аналогічний показник до набрання чинності заходів з  посилення режиму припинення вогню у липні 2020 року", - сказав він.

За словами спецпредставника ОБСЄ, пов'язана із наданням гарантій безпеки тупикова ситуація "стала серйозною проблемою для діяльності вздовж лінії зіткнення та ускладнює життя цивільного населення, а також роботу СММ".

Мікко Кіннунен наголосив, що свобода пересування СММ є ключовою передумовою для її роботи, а кількість перешкод, що збільшується, ускладнює встановлення Місією фактів і повідомлення про них у відповідь на конкретні інциденти.

Напередодні місія України при ОБСЄ під час засідання Форуму безпекового співробітництва назвала бойові втрати за 16 місяців перемир’я. З початку дії Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 27 липня 2020 року в результаті обстрілів та збройних провокацій російської сторони загинули 66 українських бійців, ще 275 отримали поранення.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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