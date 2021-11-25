На Житомирщині хлопчик замість солодощів пригостив однокласників засобом для труб

Учора у селі Дівочки на Житомирщині побутовою хімією отруїлися учні місцевої гімназії. 11 дітей потрапили до лікарні.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

"Попередньо, близько полудня один з учнів навчального закладу приніс з дому пакунок з побутовою хімією та пригостив вмістом інших школярів, вважаючи, що це солодощі. Через деякий час діти поскаржилися на печіння в роті та погіршення самопочуття. Відтак до навчального закладу викликали медичну допомогу", - сказано в повідомленні.

Лікарі обстежують та надають допомогу 11 школярам 2010-2012 років народження.

Поліція закликає батьків зберігати хімічні речовини у недоступному для дітей місці та навчати їх побутової безпеки.

Як повідомляли, на початку листопада у Луцьку померла 8-річна дівчинка, яка могла отруїтися каштанами. Екзотичну страву приготувала мама.