Біля кордонів України спостерігається скупчення російських військ "у кількості, що насторожує", - CIT

Журналісти оприлюднили матеріали, які свідчать про транспортування військової техніки до полігонів поблизу східних кордонів України та до окупованого Криму.

Міжнародна група журналістів Conflict Intelligence Team оприлюднила розслідування про концентрацію російських військ та техніки поблизу кордонів з Україною.

Про це йдеться у розслідуванні на сайті CIT.

Журналісти оприлюднили матеріали, які свідчать про транспортування військової техніки до полігонів поблизу східних кордонів України та до окупованого Криму.

Зокрема, на оприлюднених відео видно транспортування ешелонів з БМП-3 та БТР-82 до с. Валуйки в Бєлгородській області (23 км від кордону з Україною). На інших відео видно завантаження 34-ої окремої мотострілецької бригади та 42-ої гвардійської мотострілецької дивізії в Ставропіллі. Також на відео зняли ешелон з танками Т-72Б3.

"Варто зауважити, що крім військ до кордонів України, здається, завозять і техніку, до того ж, у кількості, що насторожує, і яку лише з натяжкою можна спробувати пояснити процесом переозброєння наявних частин. До моменту написання попереднього матеріалу (2 листопада - ред.) єдиним новим з'єднанням, чию присутність ми помітили біля кордонів з Україною, була 4-та танкова дивізія. Тепер же до неї додалися щонайменше інші формування 1-ої танкової армії, а також окремі частини 49-ої і 58-ої армій Південного військового округу. Все це свідчить про скупчення сил приблизно в масштабах цьогорічної весни.

Команда журналістів зауважує, що темпи перекидання військ повільніші, ніж у квітні цього року. Проте якщо наявна передислокація та укомплектування військових частин збережуться, то в січні загальна кількість особового складу та техніки російської армії перевищить квітневі показники.

"У будь-якому разі ми згодні з оцінками розвідувальних органів, що готовність (Росії – ред.) до можливої операції на підконтрольній українській владі території будет досягнута не раніше початку наступного року".

Нагадаємо, 21 листопада очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія зібрала близько 92 000 військ і готує новий наступ у січні-лютому. За даними української розвідки, атака може включати авіаудари, артилерійські і бронетанкові атаки, за якими послідують повітряно-десантні напади на сході, десантні атаки в Одесі та Маріуполі і менше вторгнення через сусідню Білорусь.

У Кремлі заявили, що заяви про підготовку російського вторгнення є маскуванням "агресивних задумів України".

Республіканський конгресмен, співголова групи підтримки України в Конгресі та член розвідувального комітету Палати представників Браян Фіцпатрик заявив, що Сполучені Штати заступляться за Україну в разі нової агресії з боку Росії.