Активіста "Дорожнього контролю", який напідпитку збив жінку на "зебрі" у Вінниці, взяли під варту

Вінницький суд обрав запобіжний захід активістові "Дорожнього контролю" Роману Шиманському, який п’яним сів за кермо і збив 53-річну жінку на пішохідному переході. ДТП сталася минулого тижня.

30-річного Романа Шиманського щойно взяли під варто на два місяці, повідомляє ТСН.

Жінка, ведучи велосипед, перетинала проїзну частину пішохідним переходом, коли водій "Мерседеса" здійснив наїзд. На місці ДТП водій відмовився проходити експрес-тест на алкоголь. Пізніше у нього все ж взяли кров на аналіз. За висновками експертизи, рівень алкоголю в організмі Романа Шиманського вдесятеро перевищував норму.

На відео, яке зняли свідки, видно: удар був такої сили, що з потерпілої позлітало взуття, а велосипед зім’яло. Жінку із численними переломами і черепно-мозковою травмою госпіталізували до реанімації.

Кілька днів її не могли впізнати, бо ніхто з родичів не прийшов. Лише згодом жінку вдалось ідентифікувати – це 53-річна Ірина Герсак. Жінка пробула у комі кілька днів і померла, не приходячи до тями.

У загиблої вдома залишився тяжко хворий чоловік, якого вона доглядала, на суд він не мав змоги прийти.

Сам Роман Шиманський просив не брати його під варту, тому що сам має цукровий діабет і хоче поховати жінку, яка загинула в аварії. Проте суд повністю вдовольнив клопотання прокурора.

Чи подаватиме апеляцію, адвокат потерпілого наразі не визначився.

У громадській організації "Дорожній контроль" підтвердили, що Шиманський - їхній активіст, але додали, що порушника вже, начебто, виключили.

"Дорожній контроль" - це заснована 2011 року громадська організація. Своєю метою активісти називали боротьбу з правопорушеннями з боку тодішньої української міліції. Їхні методи боротьби - відеофіксація правопорушень правоохоронців з подальшим викладенням відеозаписів на відеохостингу Youtube. Викладені матеріали використовуються як докази протиправних дій при подачі скарг та судових позовів проти порушників.

Нагадаємо, з 17 березня в Україні почали діяти нові штрафи за порушення ПДР і посилилась відповідальність за керуванням авто у нетверезому стані. Тепер мінімальне покарання для водіїв, що сідають за кермо у стані сп’яніння, – 17 тис. грн (раніше 10,2 тис. грн). А якщо водія двічі зловили п’яним упродовж одного року, то його позбавлять прав на 10 років зі штрафом 51 тис. грн або ж арештують на 15 діб з конфіскацією автомобіля.

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