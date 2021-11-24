Депутату з Житомирської області повідомили підозру у несплаті 26 млн грн податків

Державна фіскальна служба повідомила підозру депутату однієї із районних рад Житомирської області за фактом ухилення від сплати податків.

На сайті Офісу генерального прокурора повідомляється, що він є директором компанії, що займається торгівлею нафтопродуктами.

"За даними слідства, директор підприємства-ритейлера на ринку нафтопродуктів та екс-фінансовий директор протягом січня-грудня 2015 року під час роздрібної торгівлі нафтопродуктами за платіжними картками, а також за талонами через мережу АЗС ухилилися від сплати акцизного податку. Це призвело до ненадходження до бюджету понад 26 млн грн", - зазначається у повідомленні.

Обом підозрюваним, імена яких не повідомляються, інкримінують ч. 3 ст. 212 КК України.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби.