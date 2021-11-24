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Депутату з Житомирської області повідомили підозру у несплаті 26 млн грн податків

Він працює директором компанії, що займається торгівлею нафтопродуктами.

Депутату з Житомирської області повідомили підозру у несплаті 26 млн грн податків
Фото: dzvin.org

Державна фіскальна служба повідомила підозру депутату однієї із районних рад Житомирської області за фактом ухилення від сплати податків.

На сайті Офісу генерального прокурора повідомляється, що він є директором компанії, що займається торгівлею нафтопродуктами.

"За даними слідства, директор підприємства-ритейлера на ринку нафтопродуктів та екс-фінансовий директор протягом січня-грудня 2015 року під час роздрібної торгівлі нафтопродуктами за платіжними картками, а також за талонами через мережу АЗС ухилилися від сплати акцизного податку. Це призвело до ненадходження до бюджету понад 26 млн грн", - зазначається у повідомленні.

Обом підозрюваним, імена яких не повідомляються, інкримінують ч. 3 ст. 212 КК України.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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