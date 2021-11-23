Ці заходи необхідні для забезпечення правопорядку на кордоні та безпеки громадян.

Співробітники прикордонної служби, Нацгвардії та Нацполіції найближчим часом проведуть практичні навчання для забезпечення правопорядку на кордоні на кордоніз Білоруссю.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області.

Зазначається, що сьогодні, 23 листопада, голова Нацполіції України Ігор Клименко провів координаційну нараду з керівниками правоохоронних органів Чернігівщини та проінспектував службу поліцейських поблизу державного кордону з Білоруссю.

У нараді взяли участь начальник поліції Чернігівської області Володимир Нідзельський, голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус, представники ДСНС, Державної міграційної служби, Національної гвардії, прикордонної служби та органів місцевого самоврядування.

Учасники наради напрацювали алгоритм спільних дій у разі ускладнення ситуації на кордоні.

"Найближчим часом ми будемо проводити практичні навчання та переміщення особового складу прикордонної служби, Нацгвардії та Нацполіції. Ці заходи необхідні для забезпечення правопорядку на кордоні та безпеки громадян. Передусім ми маємо заспокоїти людей, роз’яснити їм ситуацію та налагодити тісну комунікацію", – заявив Ігор Клименко.

Начальник поліції Чернігівщини Володимир Нідзельський запевнив, що поліція постійно перебуває на зв’язку з головами та старостами прикордонних громад. Також керівник поліції області доповів, що правоохоронці обстежують прикордонні населені пункти та проводять роз’яснювальну роботу з місцевими мешканцями.

Нагадаємо, 13 вересня Служба безпеки України провела антитерористичні навчання поблизу кордону з Білоруссю.