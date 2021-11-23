З 2020 року навчальний заклад був державним університетом.

Президент Володимир Зеленський повернув Одеській політехніці статус національного університету.

Про це повідомляється в указі №593/2021 від 23 листопада.

"Підтримати пропозицію Кабінету Міністрів України про надання Державному університету «Одеська політехніка» статусу національного і надалі іменувати його - Національний університет «Одеська політехніка»", - сказано в ньому.

Одеська політехніка веде свою історію з 1918 року, коли було створено Одеський політехнічний інститут. Після здобуття незалежності він отримав статус державного університету, а в 2001 році президент Леонід Кучма підвищив його до національного.

В 2020 році Кабінет міністрів створив нову юридичну особу - університет "Одеська політехніка" - шляхом приєднання до нього Одеського національного політехнічного університету та Севастопольського національного технічного університету. При цьому він отримав статус державного університету.