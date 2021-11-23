Поліція Київщини затримала чоловіка, який 12 жовтня влаштував стрілянину у Софіївській Борщагівці під Києвом. На пошуки зловмисника правоохоронцям знадобилося 40 днів.

Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Вистрілив у родину і майстерно зник. 12 жовтня незнайомець у камуфляжі влаштував гучну вендету у Софіївській Борщагівці. 40 діб ретельної кропіткої роботи поліцейських і стрілок - арештований", - написав Нєбитов у фейсбуці.

За його словами, колишній військовий з кримінальним минулим тримав вдома 18 комплектів спецодягу, набої, порох і рецепти "коктейлю Молотова".

"Справжні наміри нападника і деталі його кримінального минулого, дійсно, вражають", - додав начальник поліції Київщини, не уточнивши деталей.

Фото: facebook Андрія Нєбитова

Фото: Фейсбук Андрія Нєбитова

За повідомленням поліції, 12 жовтня у селі Софіївська Борщагівка Київської області чоловік у камуфляжі здійснив постріли в напрямку 27-річного чоловіка, який разом із 28-річною дружиною сідав у припарковане авто, поранив його в ногу і пошкодив машину.