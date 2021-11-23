"Укрзалізниця" повідомила про затримку поїздів на дільниці Чернігів - Ніжин

У зв'язку з обривом контактної мережі 23 листопада 2021 року на дільниці Чернігів - Ніжин поблизу станції Липів Ріг запізнюється низка поїздів.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зокрема приміські поїзди №6301 Ніжин - Чернігів та №6302 Чернігів - Ніжин затримуються до 2,5 год.

В УЗ повідомляють, що пасажирів регіонального поїзда №864 Неданчичі - Київ-Волинський пересадили на поїзд №779 Суми - Київ. Пасажири поїзда №864 Неданчичі - Київ-Волинський прибудуть до кінцевої станції із затримкою на 1,5 год.

Раніше в листопаді "Укрзалізниця" попереджала про затримку поїздів з 15 до 19 листопада через ремонт колії. Йшлося про ймовірні запізнення поїздів на станціях Миронівка, Пʼятихатки, Тимкове, Бурти та Херсон.

17 листопада кількагодинне запізнення низки поїздів на харківському напрямку спричинила загибель жінки. Трагічна подія сталася на залізничній станції Пирогово в селі Огульці. Жінка потрапила відразу під два поїзди і загинула на місці.