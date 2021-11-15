"Укрзалізниця" попереджає про затримку поїздів з 15 до 19 листопада

Через ремонт колії можливі запізнення поїздів на станціях: Миронівка, Пʼятихатки, Тимкове, Бурти та Херсон.

У зв'язку з реконструкцією залізничної колії, з 15 до 19 листопада можливі запізнення поїздів на станціях: Миронівка, Пʼятихатки, Тимкове, Бурти та Херсон.

Про це повідомила "Укрзалізниця" в офіційному телеграм-каналі.

"УЗ продовжує роботи з реконструкції колії на дільниці Миронівка — Ім. Т. Шевченка, у зв’язку з чим можливі затримки поїздів. Орієнтовний час затримки від 5 хвилин до 1,5 години", - йдеться в повідомленні.

Роботи починаються 15 листопада та мають завершитися 19 листопада

Нагадаємо, в новому графіку руху на 2021/2022 рік, який починає діяти 12 грудня, "Укрзалізниця" запускає 7 пар поїздів до гірськолижного курорту "Буковель".

20 жовтня "Укрзалізниця" повідомила, що починає оновлювати колії та попереджає про можливе зменшення швидкості вантажоперевезень. Роботи, які мали бути здійснені навесні-влітку 2021 року, не були зроблені через зірваний процес закупівель запасних частин елементів верхньої будови колій. Це питання порушували на першому засіданні Антикризового штабу з питань сталого функціонування АТ "Укрзалізниці", яке відбулось під головуванням міністра інфраструктури Олександра Кубракова у вересні.

У найближчі місяці залізничники реконструюють 64 км колій та ще 130 км відремонтують середнім ремонтом. Це дозволить у подальшому зменшити кількість ділянок, де діють обмеження швидкості і значно пожвавити вантажні та пасажирські перевезення.