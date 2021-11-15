​Збірна України опустилася на третє місце в групі відбору на ЧС-2022
​Збірна України опустилася на третє місце в групі відбору на ЧС-2022
У Bellingcat розповіли про деталі розслідування у справі “Вагнергейту”
У Bellingcat розповіли про деталі розслідування у справі “Вагнергейту”
Великобританія готова перекинути в Україну до 600 військових через побоювання вторгнення Росії
Великобританія готова перекинути в Україну до 600 військових через побоювання вторгнення Росії
Кабмін зі скандалом звільнив директора ДП "ГарПок"
Кабмін зі скандалом звільнив директора ДП "ГарПок"
Лукашенко: Путін пропонував Україні "гарний варіант" щодо Донбасу, але вона відмовилась
Лукашенко: Путін пропонував Україні "гарний варіант" щодо Донбасу, але вона відмовилась
До Польщі прорвалися майже 50 мігрантів
До Польщі прорвалися майже 50 мігрантів
На Одещині жінка повертала борг через “смотрящого” за Чорноморськом
На Одещині жінка повертала борг через “смотрящого” за Чорноморськом
На Заході України прикордонники затримали 11 “заблукалих туристів" та "блогерів”
На Заході України прикордонники затримали 11 “заблукалих туристів" та "блогерів”
Вдова загиблого мера Кривого Рогу записала звернення: ні я, ні мій син суїциду не плануємо
Вдова загиблого мера Кривого Рогу записала звернення: ні я, ні мій син суїциду не плануємо
ГоловнаСуспільствоЖиття

"Укрзалізниця" попереджає про затримку поїздів з 15 до 19 листопада

Через ремонт колії можливі запізнення поїздів на станціях: Миронівка, Пʼятихатки, Тимкове, Бурти та Херсон.

"Укрзалізниця" попереджає про затримку поїздів з 15 до 19 листопада
Фото: Александр Рудоманов

У зв'язку з реконструкцією залізничної колії, з 15 до 19 листопада можливі запізнення поїздів на станціях: Миронівка, Пʼятихатки, Тимкове, Бурти та Херсон.

Про це повідомила "Укрзалізниця" в офіційному телеграм-каналі.

"УЗ продовжує роботи з реконструкції колії на дільниці Миронівка — Ім. Т. Шевченка, у зв’язку з чим можливі затримки поїздів. Орієнтовний час затримки від 5 хвилин до 1,5 години", - йдеться в повідомленні.

Роботи починаються 15 листопада та мають завершитися 19 листопада

Нагадаємо, в новому графіку руху на 2021/2022 рік, який починає діяти 12 грудня, "Укрзалізниця" запускає 7 пар поїздів до гірськолижного курорту "Буковель".

20 жовтня "Укрзалізниця" повідомила, що починає оновлювати колії та попереджає про можливе зменшення швидкості вантажоперевезень. Роботи, які мали бути здійснені навесні-влітку 2021 року, не були зроблені через зірваний процес закупівель запасних частин елементів верхньої будови колій. Це питання порушували на першому засіданні Антикризового штабу з питань сталого функціонування АТ "Укрзалізниці", яке відбулось під головуванням міністра інфраструктури Олександра Кубракова у вересні.

У найближчі місяці залізничники реконструюють 64 км колій та ще 130 км відремонтують середнім ремонтом. Це дозволить у подальшому зменшити кількість ділянок, де діють обмеження швидкості і значно пожвавити вантажні та пасажирські перевезення.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також