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У понеділок зранку в Україні туман, температура – до +7

У Києві вдень 4-6°.

У понеділок зранку в Україні туман, температура – до +7
Фото: facebook/Міжнародний аеропорт "Львів"

У понеділок, 15 листопада в Україні буде без опадів, вночі та вранці туман.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

“Ввечері 14 листопада, вночі та вранці 15 листопада туман, видимість 200-500 м. І рівень небезпечності – жовтий”, – йдеться у повідомленні.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у східних областях до 6° морозу.

Вдень 2-7° тепла, на Закарпатті та у південній частині 6-11°.

У Київській області температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Києві вночі – 1-3° тепла, вдень 4-6°.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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