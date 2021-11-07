У понеділок в Україні місцями дощі, вдень до +17

На понеділок, 8 листопада Україні прогнозують хмарну погоду проясненнями.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вночі у західних та північних, вдень у центральних областях місцями невеликий дощ, в Карпатському регіоні помірні дощі, в горах з мокрим снігом.

Вночі та вранці у південній частині місцями туман.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°, у південній частині вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°.

У Київській області вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів.

Температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10°.