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Жовтень у Києві за температурою був близьким до норми, але став одним із найсухіших за весь час спостережень

За цілий місяць випало лише 2 мм опадів. 

Жовтень у Києві за температурою був близьким до норми, але став одним із найсухіших за весь час спостережень
Фото: kyivcity.gov.ua

У жовтні 2021 року середньомісячна температура повітря в Києві становила +8,4°С, що на 0,2°С нижче за кліматичну норму 1991-2020 років.

Про це свідчать результати спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Найвищу температуру зафіксували 21 жовтня, коли повітря прогрілось до +18,8°С. Найхолодніше було 26 жовтня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до -2,4°С.

Якщо температура повітря у жовтні стала близькою до норми, то за кількістю опадів місяць увійшов до трійки найсухіших за весь час спостережень (з 1891 року). На проспекті Науки, де знаходиться метеостанція, випало лише 2 мм опадів, або 4% кліматичної норми.

Нагадаємо, що початок 2021 року видався доволі холодним. Лютий, наприклад, був найморознішим за останні дев'ять років. Перші два місяці осені також були холоднішими, ніж зазвичай.

Проте літо було дуже спекотним - у червні температура на 1,8°С перевищила норму, у липні - на 3,3°С, у серпні - на 0,7°С.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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