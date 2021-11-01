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У двох готелях Києва організують пункти вакцинації

Голова парламенту Руслан Стефанчук повідомив про досягнення відповідної домовленості. 

У двох готелях Києва організують пункти вакцинації
Фото: htl.kiev.ua

У підпорядкованих Верховній Раді готелях відкриють мобільні пінкти вакцинації від коронавірусу. Про це на засіданні погоджувальної ради повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

Мова йде про готелі "Київ" та "Національний". Щепитися там зможуть всі охочі. 

"Ми бачимо епідеміологічні цифри вакцинації і в світі, і в Україні, і тому я закликаю громадян України, в кого немає протипоказів, вакцинуватися", – зазначив він.

Стефанчук також нагадав, що цього тижня мають ухвалити постанову, що заборонить заходити до парламенту невакцинованим або людям без негативного ПЛР-тесту. Вона стосуватиметься і самих депутатів, і працівників Апарату Верховної Ради, і журналістів. 

"Дуже сподіваюся, ми завтра на позачерговому засіданні приймемо цю постанову, і не просто приймемо, а будемо дотримуватися всі разом", – зазначив він.

На завтрашньому позачерговому, скликаному президентом, ухвалюватимуть здебільшого протиковідні законодавчі акти. 

Нагадаємо, що з 1 листопада і до покращення ситуації із захворюваністю столиця перейшла до червоної зони. На тлі зростання захворюваності та заборони невакцинованим або непротестованим киянам відвідувати громадські місця і користуватися транспортом у столичних пунктах щеплень вже кілька днів спостерігаються великі черги.

Для розвантаження пунктів щеплення вакцинацію влаштували і на НСК – там можна було щепитися 31 жовтня, 1 листопада пункт працює до 19 години. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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