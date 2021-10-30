За добу в Україні знову понад 26 тисяч нових випадків ковіду

За п’ятницю, 29 жовтня в Україні зафіксовано 26 198 нових підтверджених випадків коронавірусу, з них дітей 1 643 дітей, медпрацівників – 379.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2280), Одеській (1973), Львівській (1880), Сумській (1612) областях і м. Київ (1455).
Також за минулу добу госпіталізовано 5 305 осіб, зафіксовано 541 летальний випадок, одужало 9 449 осіб.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
2904872
|
26198
|
67393
|
541
|
2430944
|
9449
|
406535
|
1067,4
|
м. Київ
|
258859
|
1455
|
6130
|
54
|
229059
|
783
|
23670
|
798,3
|
Вінницька
|
84695
|
623
|
2054
|
20
|
75067
|
165
|
7574
|
492,0
|
Волинська
|
77475
|
652
|
1510
|
25
|
66448
|
509
|
9517
|
923,8
|
Дніпропетровська
|
186822
|
2280
|
5810
|
55
|
150753
|
510
|
30259
|
956,3
|
Донецька
|
127203
|
1172
|
3347
|
29
|
104003
|
1163
|
19853
|
1057,1
|
Житомирська
|
115228
|
1002
|
2413
|
19
|
95894
|
437
|
16921
|
1405,8
|
Закарпатська
|
68945
|
277
|
1752
|
6
|
62391
|
103
|
4802
|
383,3
|
Запорізька
|
141553
|
1352
|
3323
|
21
|
110423
|
60
|
27807
|
1655,3
|
Івано-Франківська
|
103473
|
760
|
2428
|
9
|
90691
|
91
|
10354
|
758,3
|
Київська
|
150408
|
952
|
3286
|
31
|
133779
|
338
|
13343
|
748,8
|
Кіровоградська
|
24689
|
199
|
974
|
7
|
21091
|
72
|
2624
|
282,7
|
Луганська
|
48148
|
592
|
1552
|
28
|
34286
|
316
|
12310
|
1830,9
|
Львівська
|
180978
|
1880
|
4510
|
21
|
146665
|
315
|
29803
|
1188,9
|
Миколаївська
|
84796
|
754
|
2338
|
20
|
75663
|
201
|
6795
|
609,1
|
Одеська
|
191319
|
1973
|
4046
|
35
|
148577
|
300
|
38696
|
1630,2
|
Полтавська
|
98933
|
1078
|
2303
|
27
|
84633
|
452
|
11997
|
868,5
|
Рівненська
|
101190
|
998
|
1575
|
11
|
88622
|
386
|
10993
|
954,9
|
Сумська
|
105750
|
1612
|
1874
|
20
|
87475
|
474
|
16401
|
1542,9
|
Тернопільська
|
90041
|
609
|
1603
|
15
|
78781
|
297
|
9657
|
932,2
|
Харківська
|
204481
|
1455
|
4684
|
23
|
167806
|
830
|
31991
|
1207,4
|
Херсонська
|
64594
|
1124
|
1813
|
2
|
43037
|
239
|
19744
|
1928,4
|
Хмельницька
|
115222
|
1150
|
2364
|
12
|
98142
|
670
|
14716
|
1176,5
|
Черкаська
|
100958
|
661
|
1616
|
16
|
86948
|
293
|
12394
|
1044,3
|
Чернівецька
|
105918
|
684
|
2413
|
20
|
87979
|
217
|
15526
|
1725,6
|
Чернігівська
|
73194
|
904
|
1675
|
15
|
62731
|
228
|
8788
|
891,1
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 904 872 особи, одужало – 2 430 944, зареєстровано 67 393 летальних випадків і проведено 14 378 720 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, у четвер, 28 жовтня, в Україні підтвердили 26 870 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
У Національній академії наук припускають, що на початку листопада в Україні почнуть реєструвати більше 30 тисяч нових випадків ковіду за добу.
У середині жовтня РНБО спрогнозувала, що пік осінньої хвилі COVID-19 припаде на період до 5 листопада.
Наразі в "червоній" зоні перебувають 8 областей: Херсонська, Запорізька, Одеська, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська та Миколаївська.
Від суботи, 30 жовтня, в "червону" зону переходять ще 7 областей: Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська і Львівська.
З понеділка, 1 листопада, "червоним" стає Київ.