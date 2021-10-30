За добу в Україні знову понад 26 тисяч нових випадків ковіду

Найбільше хворих є у Дніпропетровській, Одеській та Львівській областях.

За п’ятницю, 29 жовтня в Україні зафіксовано 26 198 нових підтверджених випадків коронавірусу, з них дітей 1 643 дітей, медпрацівників – 379.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2280), Одеській (1973), Львівській (1880), Сумській (1612) областях і м. Київ (1455).

Також за минулу добу госпіталізовано 5 305 осіб, зафіксовано 541 летальний випадок, одужало 9 449 осіб.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали Активні хворі всього за добу всього за добу всього за добу Всього на 100 тис. нас. Україна 2904872 26198 67393 541 2430944 9449 406535 1067,4 м. Київ 258859 1455 6130 54 229059 783 23670 798,3 Вінницька 84695 623 2054 20 75067 165 7574 492,0 Волинська 77475 652 1510 25 66448 509 9517 923,8 Дніпропетровська 186822 2280 5810 55 150753 510 30259 956,3 Донецька 127203 1172 3347 29 104003 1163 19853 1057,1 Житомирська 115228 1002 2413 19 95894 437 16921 1405,8 Закарпатська 68945 277 1752 6 62391 103 4802 383,3 Запорізька 141553 1352 3323 21 110423 60 27807 1655,3 Івано-Франківська 103473 760 2428 9 90691 91 10354 758,3 Київська 150408 952 3286 31 133779 338 13343 748,8 Кіровоградська 24689 199 974 7 21091 72 2624 282,7 Луганська 48148 592 1552 28 34286 316 12310 1830,9 Львівська 180978 1880 4510 21 146665 315 29803 1188,9 Миколаївська 84796 754 2338 20 75663 201 6795 609,1 Одеська 191319 1973 4046 35 148577 300 38696 1630,2 Полтавська 98933 1078 2303 27 84633 452 11997 868,5 Рівненська 101190 998 1575 11 88622 386 10993 954,9 Сумська 105750 1612 1874 20 87475 474 16401 1542,9 Тернопільська 90041 609 1603 15 78781 297 9657 932,2 Харківська 204481 1455 4684 23 167806 830 31991 1207,4 Херсонська 64594 1124 1813 2 43037 239 19744 1928,4 Хмельницька 115222 1150 2364 12 98142 670 14716 1176,5 Черкаська 100958 661 1616 16 86948 293 12394 1044,3 Чернівецька 105918 684 2413 20 87979 217 15526 1725,6 Чернігівська 73194 904 1675 15 62731 228 8788 891,1

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 904 872 особи, одужало – 2 430 944, зареєстровано 67 393 летальних випадків і проведено 14 378 720 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, у четвер, 28 жовтня, в Україні підтвердили 26 870 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

У Національній академії наук припускають, що на початку листопада в Україні почнуть реєструвати більше 30 тисяч нових випадків ковіду за добу.

У середині жовтня РНБО спрогнозувала, що пік осінньої хвилі COVID-19 припаде на період до 5 листопада.

Наразі в "червоній" зоні перебувають 8 областей: Херсонська, Запорізька, Одеська, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська та Миколаївська.

Від суботи, 30 жовтня, в "червону" зону переходять ще 7 областей: Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська і Львівська.

З понеділка, 1 листопада, "червоним" стає Київ.