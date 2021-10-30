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За добу в Україні знову понад 26 тисяч нових випадків ковіду

Найбільше хворих є у Дніпропетровській, Одеській та Львівській областях.

За добу в Україні знову понад 26 тисяч нових випадків ковіду
Фото: zaxid.net

За п’ятницю, 29 жовтня в Україні зафіксовано 26 198 нових підтверджених випадків коронавірусу, з них дітей 1 643 дітей, медпрацівників – 379.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2280), Одеській (1973), Львівській (1880), Сумській (1612) областях і м. Київ (1455).

Також за минулу добу госпіталізовано 5 305 осіб, зафіксовано 541 летальний випадок, одужало 9 449 осіб.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

2904872

26198

67393

541

2430944

9449

406535

1067,4

м. Київ

258859

1455

6130

54

229059

783

23670

798,3

Вінницька

84695

623

2054

20

75067

165

7574

492,0

Волинська

77475

652

1510

25

66448

509

9517

923,8

Дніпропетровська

186822

2280

5810

55

150753

510

30259

956,3

Донецька

127203

1172

3347

29

104003

1163

19853

1057,1

Житомирська

115228

1002

2413

19

95894

437

16921

1405,8

Закарпатська

68945

277

1752

6

62391

103

4802

383,3

Запорізька

141553

1352

3323

21

110423

60

27807

1655,3

Івано-Франківська

103473

760

2428

9

90691

91

10354

758,3

Київська

150408

952

3286

31

133779

338

13343

748,8

Кіровоградська

24689

199

974

7

21091

72

2624

282,7

Луганська

48148

592

1552

28

34286

316

12310

1830,9

Львівська

180978

1880

4510

21

146665

315

29803

1188,9

Миколаївська

84796

754

2338

20

75663

201

6795

609,1

Одеська

191319

1973

4046

35

148577

300

38696

1630,2

Полтавська

98933

1078

2303

27

84633

452

11997

868,5

Рівненська

101190

998

1575

11

88622

386

10993

954,9

Сумська

105750

1612

1874

20

87475

474

16401

1542,9

Тернопільська

90041

609

1603

15

78781

297

9657

932,2

Харківська

204481

1455

4684

23

167806

830

31991

1207,4

Херсонська

64594

1124

1813

2

43037

239

19744

1928,4

Хмельницька

115222

1150

2364

12

98142

670

14716

1176,5

Черкаська

100958

661

1616

16

86948

293

12394

1044,3

Чернівецька

105918

684

2413

20

87979

217

15526

1725,6

Чернігівська

73194

904

1675

15

62731

228

8788

891,1

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 904 872 особи, одужало – 2 430 944, зареєстровано 67 393 летальних випадків і проведено 14 378 720 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, у четвер, 28 жовтня, в Україні підтвердили 26 870 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19

У Національній академії наук припускають, що на початку листопада в Україні почнуть реєструвати більше 30 тисяч нових випадків ковіду за добу.

У середині жовтня РНБО спрогнозувала, що пік осінньої хвилі COVID-19 припаде на період до 5 листопада.

Наразі в "червоній" зоні перебувають 8 областей: Херсонська, Запорізька, Одеська, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська та Миколаївська.

Від суботи, 30 жовтня, в "червону" зону переходять ще 7 областей: Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська і Львівська. 

З понеділка, 1 листопада, "червоним" стає Київ.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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