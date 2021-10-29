"Дуже прошу, щоб ми виключили соцмережі та увімкнули мозок. Треба вакцинуватися".

Президент Володимир Зеленський закликав людей "увімкнути мозок" і вакцинуватися від COVID-19.

Про це він сказав на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, яке у п'ятницю, 29 жовтня, організували в Одесі.

"Збільшувати відсоток вакцинованих людей - це вихід з цього колапсу", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що нинішні темпи вакцинації - приблизно 290 тисяч щеплень на добу - є непоганими, але їх все одно потрібно нарощувати.

"Я дуже прошу, щоб ми виключили соцмережі та увімкнули мозок. Треба вакцинуватися", - підкреслив Зеленський.

"Багато людей, особливо політиків, обурювались: "Де вакцини? Де вакцинація? Де наше спасіння?" Вимагали вакцину саме сьогодні і починали свої спічі з фрази "Де?". У мене питання, де ці люди зараз і чому вони не використовують ті ж майданчики, щоб збільшувати кільскість вакцинованих людей", - додав президент України.

Нагадаємо, що станом на ранок 29 жовтня в Україні першу дозу вакцини від COVID-19 отримали 23,5% населення України, повний курс вакцинації - 17,5% населення.

Зараз у "червоній" зоні знаходяться вісім регіонів України: з 15 жовтня - Херсонська область, з 18 жовтня - Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області, з 23 жовтня - Сумська область, з 26 жовтня - Рівненська та Миколаївська області.

У суботу, 30 жовтня, "червоний" рівень епідемічної небезпеки отримають Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська і Львівська області. З понеділка, 1 листопада, в "червоній" зоні буде Київ.