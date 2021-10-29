У Липецькій громаді на Харківщині вакцинували 94% дорослого населення, захворюваність там майже нульова

"Там добре організували процес вакцинації, керівник громади дуже активний".

Міністерство охорони здоров'я, яке раніше повідомило про вдалий експеримент з масової вакцинації у Моршині, назвало ще один успішний приклад - це Липецька громада у Харківській області.

"Є гарні приклади, коли керівництво громади ефективно проводить роз'яснення, рекламує вакцинацію, там щеплено багато людей і ми бачимо там низьку захворюваність. Така ситуація у Харківській області, наприклад Липецька громада. Там добре організували процес вакцинації, керівник громади дуже активний, і там щеплено понад 94% дорослого населення однією дозою та показники захворюваності практично нульові", - розказав у інтерв'ю "Гордону" головний санітарний лікар Ігор Кузін.

У Липецькій громаді, яка налічує 17 сіл в Харківському районі Харківської області, проживають близько 14 тисяч людей. Голова громади - Олексій Слабченко.

Проте, за словами Кузіна, є й протилежні приклади, коли керівники громад - "локальні релігійні лідери" - активно виступають проти вакинації.

"Роз'яснення та активна комунікація з людьми не спрацьовують, і майже вся громада або не хоче вакцинуватись, або повністю ігнорує заходи профілактики", - сказав головний санітарний лікар.

Він підкреслив, що в основному це представники якихось локальних церков, бо представники релігійних організацій, що входять до Всеукраїнської ради церков, переважно підтримують вакцинацію.

Нагадаємо, що у вакцинованому на 74% курортному місті Моршині теж майже немає госпіталізованих з COVID-19.