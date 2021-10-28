На вокзалах від COVID-19 вакцинували вже понад 13 тисяч українців

Станом на 20 жовтня в пунктах безкоштовної вакцинації, відкритих на 26 залізничних вокзалах України, безкоштовно вакцинувалися понад 13 тисяч людей.

Як зазначає пресслужба "Укрзалізниці" у Facebook, у лідерах по вакцинації Київ (1861 щеплених), Маріуполь (1442) та Львів (1642).

На вокзалах також організовано 10 пунктів експрес-тестування. Виявлено 352 пасажири із позитивним тестом на COVID-19.

"Запускаємо нові пункти на вокзалах: відсьогодні доєдналися міста Помічна, Броди та Черкаси. Ведемо перемовини щодо відкриття Центрів з вакцинації на 6 обласних вокзалах. Існуючі Центри вакцинації розширюємо, робимо більш комфортними та зручними для пацієнтів. Столиця, де майже 2 тисячі людей отримали щеплення проти COVID-19 на вокзалі, відкрила один із найбільших пунктів вакцинації у Синій залі очікування", - повідомили в "Укрзалізниці".

Нові правила міжміського сполучення в Україні діють з 21 жовтня. Згідно з ними, при посадці у поїзд, крім квитка та посвідчення особи, пасажири повинні надати документ, що підтверджує: