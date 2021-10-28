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На вокзалах від COVID-19 вакцинували вже понад 13 тисяч українців

У пунктах експрес-тестування виявлено 352 пасажири із позитивним тестом на COVID-19.

На вокзалах від COVID-19 вакцинували вже понад 13 тисяч українців
Фото: Олександр Рудоманов

Станом на 20 жовтня в пунктах безкоштовної вакцинації, відкритих на 26 залізничних вокзалах України, безкоштовно вакцинувалися понад 13 тисяч людей.

Як зазначає пресслужба "Укрзалізниці" у Facebook, у лідерах по вакцинації Київ (1861 щеплених), Маріуполь (1442) та Львів (1642).

На вокзалах також організовано 10 пунктів експрес-тестування. Виявлено 352 пасажири із позитивним тестом на COVID-19.

"Запускаємо нові пункти на вокзалах: відсьогодні доєдналися міста Помічна, Броди та Черкаси. Ведемо перемовини щодо відкриття Центрів з вакцинації на 6 обласних вокзалах. Існуючі Центри вакцинації розширюємо, робимо більш комфортними та зручними для пацієнтів. Столиця, де майже 2 тисячі людей отримали щеплення проти COVID-19 на вокзалі, відкрила один із найбільших пунктів вакцинації у Синій залі очікування", - повідомили в "Укрзалізниці".

Нові правила міжміського сполучення в Україні діють з 21 жовтня. Згідно з ними, при посадці у поїзд, крім квитка та посвідчення особи, пасажири повинні надати документ, що підтверджує:

  • отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;
  • отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);
  • негативний результат ПЛР-тесту (чинний 72 години з або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який зроблений не більше, ніж за 72 години до посадки у поїзд.
Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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