МОЗ закликає українців терміново вакцинувати дітей проти поліомієліту

Головний санітарний лікар Ігор Кузін наголосив, що керівники облдержадміністрацій мають вжити термінових заходів щодо щеплення від поліомієліту дітей у регіонах.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

27 жовтня відбулося засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо ситуації з поліомієлітом. За результатами засідання керівникам ОДА доручили терміново забезпечити заходи з імунізації невакцинованих дітей віком до 5 років включно. Крім того, по всій країні буде посилений епідеміологічний нагляд за випадками гострого в’ялого паралічу.

Закарпатська ОДА того ж дня провела термінове позачергове засідання обласної комісії ТЕБ та НС для розгляду ситуації з поліомієлітом в області (у зв’язку з виявленням деривату вакцинного штаму поліовірусів 2-го типу).

Станом на 1 жовтня рівень охоплення трьома дозами щеплень від поліо дітей до року становив лише 59,7 %. Найкраща ситуація в Києві (81,2 %), Кіровоградській (72,5 %) та Сумській областях (69,7 %). Найгірша – Закарпатській (49,7 %), Івано-Франківській (47,7 %) та Херсонській областях (47,6 %). Для формування колективного імунітету від хвороби він має сягати 95%.

Повний курс щеплень (6 доз) отримали лише 61,4% 14-річних дітей.

"Ситуація з охопленням рутинними щепленнями залишається загрозливою. Як результат - уперше за багато років поліомієліт повернувся в Україну і спричинив хворобу у 17-місячної дитини. Триває епідемічне розслідування цього випадку, та ми маємо терміново посилити захист інших дітей, які відтепер також під загрозою інфікування. Адже найбільш вразливі до поліо - саме діти до 5 років", - наголосив Кузін.

Поліомієліт - це гостре інфекційне захворювання. Вірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше - через брудні руки, заражену їжу та воду. Найбільш сприятливі до вірусу діти у віці до п'яти років.

Перебіг хвороби характеризується ураженням центральної нервової системи, виникненням паралічів. Хвороба може призвести до смерті. Спеціального противірусного лікування поліомієліту не існує. У разі одужання після поліомієліту функція вражених хворобою нервів і м’язів не відновлюється.

У 2015 році в Україні був спалах поліомієліту в Закарпатській області. Було проведено три раунди вакцинації, після чого ВООЗ оголосила про припинення спалаху.

Нагадаємо, на початку жовтня в Україні зафіксували та підтвердили випадок паралічу, який був зафіксований у півторарічної дитини з Рівненської області. Хвороба викликана дериватом вакцинного штаму поліовірусів 2 типу (Sabin 2). Батьки свідомо відмовились від щеплень, передбачених медичними стандартами, через релігійні переконання. Пізніше вірус виявили ще у шістьох дітей (всього родина виховує десятьох).

На засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської ОДА було вирішено, що у регіоні проведуть додаткові тури імунізації дітей від поліомієліту, а невакцинованих дітей не будуть допускати до навчання.

Оперативний центр із реагування на надзвичайні ситуації Центру громадського здоров’я попереджав про високі ризики поширення поліомієліту в Україні ще в квітні.