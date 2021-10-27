У "червоній зоні" з суботи опиняться 15 областей, - головний санлікар

Кузін не виключає, що "червоний" список областей можуть знову розширити.

З 30 жовтня у "червоній" зоні за рівнем епідеміологічної небезпеки перебуватиме 15 областей України.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За словами Кузіна, ситуація з коронавірусом в Україні погіршується, тому він не виключає, що "червоний" список областей можуть знову розширити.

"Станом на 27 жовтня вже 8 областей пребувають у червоному рівні небезпеки. Із 30 жовтня до них доєднаються Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області", - наголосив він.

Зараз у "червоній" зоні перебувають вісім регіонів України: з 15 жовтня – Херсонська область, з 18 жовтня – Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області, з 23 жовтня – Сумська область, з 26 жовтня – Рівненська та Миколаївська області.