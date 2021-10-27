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МОЗ дозволило вакцинацію від ковіду дітей віком від 12 років

Щеплення протипоказане, якщо дитина мала серйозну алергічну реакцію на один із компонентів вакцини.

МОЗ дозволило вакцинацію від ковіду дітей віком від 12 років
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров’я України дозволило вакцинацію від коронавірусу дітей віком від 12 років.

Відповідний наказ було ухвалено 13 жовтня на підставі позиції Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, пише "НВ".

Експерти рекомендували вакцинувати дітей віком від 12 до 17 років незалежно від того, чи входять вони до групи ризику, за умови наявності щеплень, які відповідають віку, з урахуванням затверджених протипоказань до вакцинації. Рішення ухвалили, враховуючи дані про безпеку та ефективність вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech для дітей віком від 12 років та зростання випадків коронавірусу серед дітей.

Щеплення Comirnaty від Pfizer/BioNTech протипоказане, якщо дитина мала серйозну алергічну реакцію на один із компонентів вакцини.

Дітям, які після щеплення першою дозою Comirnaty від Pfizer/BioNTech перенесли міокардит або перикардит, слід відкласти вакцинацію другою дозою до отримання додаткових наукових даних. Якщо вони пережили міокардит, не пов’язаний з вакцинацією від коронавірусу, і не під наглядом кардіолога, вакцинацію від COVID-19 слід проводити.

Також вакцинацію COVID-19 рекомендують відкласти для дітей, які перенесли дитячий мультисистемний запальний синдром.

Щеплення вакциною виробництва Pfizer роблять з інтервалом 21-28 діб між першою та другою дозами. Також потрібно дотримуватись інтервалу в 14 днів між вакцинацією від COVID-19 та вакцинацією від інших інфекційних хвороб, крім екстреної вакцинації та вакцинації проти грипу.

Нагадаємо, 30 липня 2021 року МОЗ затвердило рекомендації щодо вакцинації від коронавірусу дітей віком від 12 років препаратом Pfizer за певних умов: високих ризиків тяжкого перебігу хвороби, виїзду до країни, де вимагають COVID-сертифікат або свідоцтво про вакцинацію тощо.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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