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НАН: добова захворюваність на COVID-19 на початку листопада може сягнути 30 тисяч

Осіння хвиля вийшла на максимуми весняної і продовжує наростати.

НАН: добова захворюваність на COVID-19 на початку листопада може сягнути 30 тисяч
Фото: facebook/КНП 8-а міська клінічна лікарня м.Львова

У Національній академії наук припускають, що на початку листопада в Україні почнуть реєструвати більше 30 тисяч нових випадків ковіду за добу.

Про це сказано у свіжому прогнозі Робочої групи з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні.

У ньому сказано, що темпи зростання захворюваності протягом останніх двох тижнів почали демонструвати тенденцію до сповільнення. Проте це може свідчити не про початок згасання хвилі, а про брак потужностей для тестування.

"На цьому тижні вже оновлено рекорд смертності й очікуються оновлення рекордів щоденних виявлень. Незважаючи на стійку тенденцію до зменшення темпів поширення, зростання триватиме ще щонайменше 1-2 тижні навіть при збереженні цієї тенденції", - вважають в НАН.

За підрахунками вчених, заповнюваність лікарень в Україні також вийшли на максимальні показники весняної хвилі COVID-19. 

Кількість усіх ліжок, зайнятих хворими із підозрою або підтвердженим COVID-19, перевищила 95% від весняного максимуму, а кількість зайнятих ліжок із підведеним киснем – вища за 105% від весняного максимуму. Реанімацій зайнято понад 90% максимуму весни.

Нагадаємо, що у середині жовтня РНБО України спрогнозувало, що пік осінньої хвилі COVID-19 прийдеться на період до 5 листопада.

У зв'язку зі швидким збільшенням кількості хворих, у "червону" зону адаптивного карантину перевели вже вісім регіонів України: з 15 жовтня - Херсонську область, з 18 жовтня - Запорізьку, Одеську, Донецьку та Дніпропетровську області, з 23 жовтня - Сумську область, з 26 жовтня - Рівненську та Миколаївську області.

Із 30 жовтня до них приєднаються ще вісім областей: Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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