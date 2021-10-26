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Число смертей від пневмонії у Львові з 2019-го зросло у 289 разів

Порівняльну статистику навів міський голова Андрій Садовий.

Міський голова Львова Андрій Садовий навів статистику смертей у місті від пневмонії у 2019-2021 роках.

Згідно з оприлюдненими ним даними, за неповні два роки кількість смертей, спричинених цією хворобою, зросло у 289 разів.

"Це порівняльна статистика станом на 25 жовтня. Ще навіть не кінець місяця", - зазначив Андрій Садовий і закликав надіслати "цю картинку кожному, хто не вірить у загрозу, перед якою ми всі постали".

Фото: t.me/andriysadovy

Раніше сьогодні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що у п’яти областях, серед яких і Львівська, найближчими днями запровадять "червоний " рівень епіднебезпеки.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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