​ Moderna заявила про успішні випробування вакцини проти ковіду для дітей від 6 до 11 років

Американська фармацевтична компанія Moderna оголосила, що отримала позитивні проміжні результати другого етапу клінічних випробувань своєї вакцини проти коронавірусу серед дітей віком від 6 до 11 років.

Про це повідомляється в пресрелізі компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

"Moderna сьогодні оголосила про позитивні проміжні дані після другого етапу клінічних випробувань вакцини mRNA-1273 серед дітей старше шести років і які не досягли 12 років", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що дані демонструють "стійку реакцію з вироблення нейтралізуючих антитіл".

Найближчим часом компанія планує передати отримані результати дослідження до Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA).

У дослідженні брали участь 4,7 тис. дітей, для вакцинації вводили дві дози обсягом 50 мкг із перервою у 28 днів.

Раніше у жовтні американська компанія Pfizer і німецька BioNTech повідомили, що подали запит до Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) для схвалення розробленої ними вакцини проти коронавірусу COVID-19 серед дітей віком від п'яти до 11 років. Вакцини цих компаній уже мають дозвіл на застосування в Сполучених Штатах серед підлітків від 12 років, а також для дорослих.

Нагадаємо, у вересні з трьох дозволених для використання у США вакцин проти коронавірусу, вакцина виробництва компанії Moderna показала найвищу ефективність у захисті проти госпіталізацій.