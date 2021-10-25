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У Херсонську область привезли мобільний госпіталь для розміщення ковід-пацієнтів

Його розгортання дозволить посилити потужності лікарні на 120 ліжко-місць.

У Херсонську область привезли мобільний госпіталь для розміщення ковід-пацієнтів
Фото: ks.dsns.gov.ua

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій  доставили мобільний госпіталь для розміщення пацієнтів з коронавірусом у місто Каховка Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"25 жовтня колона техніки рятувальників доправила Мобільний госпіталь ДСНС України до однієї з лікарень міста Каховка Херсонської області. Його рятувальники розгорнуть на спеціально підготовленому майданчику Каховської центральної міської лікарні ім. родини Панкеєвих", - йдеться в повідомленні.

Мобільний госпіталь ДСНС складається з 35 наметів та модулів, 24 з яких – палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії. Він автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами та баштами освітлення.

Загалом, його розгортання дозволить посилити потужності лікарні на 120 ліжко-місць для хворих на Covid-19.

Також на місці організовано роботу Штабу та налагоджено взаємодію з місцевими органами влади та медичною службою області.

Фото: ks.dsns.gov.ua

Нагадаємо, 15 жовтня Херсонська область першою в Україні перейшла у "червону" карантинну зону.

Нині найвищий рівень епіднебезпеки оголошено вже у шести областях: Херсонській, Запорізькій, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській та Сумській. Від завтра у "червону" зону перейдуть Рівненська та Миколаївська області.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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