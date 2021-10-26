Львів вже завтра можуть перевести у “червону зону”, - Садовий

З 1 листопада всі школи Львова працюватимуть у дистанційному режимі.

Урядова комісія вже завтра може ухвалити рішення про переведення Львова у “червону зону”за рівнем епідеміологічної небезпеки.

Про це під час брифінгу заявив мер Львова Андрій Садовий, зазначає пресслужба Львівської міськради.

“Ми очікуємо, що завтра має бути рішення урядової комісії про переведення Львова у червону зону, напрацьовуємо протоколи, це вимусить нас кардинально змінити ситуацію в місті. Якщо ми цього не зробимо, то медична система буде перевантажена», - зазначив Садовий.

Він додав, що з 1 листопада всі школи Львова працюватимуть у дистанційному режимі. Очно працюватимуть лише дитячі садки.

Нагадаємо, у 2019-2020 роках кількість смертей від пневмонії у Львові зросла у 289 разів.