Тимошенко передала обладнання Олександрівській лікарні, де лікують хворих на ковід

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко разом із заступником Голови партії «Батьківщина», першим заступником Голови комітету ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Валерієм Дубілем надали Олександрівській клінічній лікарні м. Києва обладнання, яке необхідне для хворих, які перебувають на лікуванні. Про це повідомляє пресслужба "Батьківщини".

Нині Олександрівська клінічна лікарня працює як інфекційний ковідний госпіталь: розгорнуто 650 ліжок, із яких 160 реанімаційних. Завантаженість закладу 80-90%, серед яких важкі і вкрай важкі хворі, всі киснезалежні.

«Вакцинованих, які перебувають на лікуванні, 2-5%, всі решта – невакциновані хворі. Дуже хочеться сказати, що вакцинація зберігає життя і здоров’я. Дотримуйтесь, будь ласка, протиепідемічних правил, не ставтеся легковажно до свого здоров’я і здоров’я рідних», – закликала директор Олександрівської лікарні Людмила Антоненко.

Вона подякувала команді «Батьківщини» за надане обладнання. Водночас лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко запевнила, що її команда буде робити все можливе, щоб забезпечити медиків усім необхідним для порятунку життя хворих.

«Зараз насувається велика хвиля ковіду. Я знаю, скільки зусиль докладають лікарі, медичні сестрички й нянечки. І те, що 80-90% планових ковідних ліжок зайнято, свідчить про те, що ваша команда, всі медичні працівники по всій країні працюють на найвищій межі напруги. Я хотіла б, аби держава теж включалась на повну і розуміла, що хвиля ковіду йде досить тяжка. Тож нам усім треба бути як єдина команда – не критикувати, а ставати і працювати разом з медиками. Я хочу побажати всім медикам здоров’я і подякувати, що ви всі тримаєтеся і даєте шанс українцям на життя», – сказала Юлія Тимошенко.