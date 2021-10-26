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“Разом і тепер, і в майбутньому”: ще частина друзів LB.ua отримала ексклюзивні футболки

Підтримати LB.ua можна за посиланням.

Ще частина учасників фандрайзингової кампанії LB.ua, що обрали опцію “Меценат” та ”Натхненник”, отримали подарунки від редакції - футболки та поло від “Авіації Галичини” з символікою видання та зображенням кота шеф-редакторки LB.ua Соні Кошкіної Гаттіно. 

Кіра Рудик
Фото: facebook/Kira Rudyk
Кіра Рудик

Серед тих, хто отримав приємні бонуси від редакції та надіслав свої фотографії, - лідерка “Голосу” Кіра Рудик

“Від нас з Мішель - для Соні Кошкіної, Гаттіно та команди. Підтримуємо незалежні українські медіа. Любов'ю та грошима”, - підписала депутатка свою світлину. 

Зі своїм улюбленцем та в поло від LB.ua фотографувався й Голова Львівської обласної ради (2015-2020), депутат облради Олександр Ганущин

Серед донаторів видання й колишній голова Адміністрації Президента України (2014-2016), віцепрезидент Всесвітнього єврейського конгресу Борис Ложкін.

А також політтехнолог Петро Щербина.

Петро Щербина
Фото: facebook/Петро Щербина
Петро Щербина

А тим часом, поки наші читачі отримують свої подарунки, ще одне поло разом з мандрівником Артемієм Суріним побувало у Саудівській Аравії. 

Артем Сурін
Фото: facebook/Artemy Surin
Артем Сурін

“Загалом це поло з котом я одягав і в інших подорожах. На ONE LIFE Seychelles Yacht Week, наприклад. Але передача цього привіту – вимагала масштабу. Саудівська Аравія, червона пустеля, місце де скоро виросте місто майбутнього NEOM, і де зараз у base camp посеред пустелі - народжується ця небачена досі історія. Дорогий ”Лівий берег” та люба Соня Кошкіна - не зупиняйтесь теж. Ви нам потрібні, ми вас любимо, читаємо, підтримуємо, і до речі, РАЗОМ будемо і в теперішньому, і в майбутньому”, - підписав свою світлину Артемій Сурін.  

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