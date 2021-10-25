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"УДАР" запускає нову платформу взаємодії з українцями, - Палатний

Платформу презентували під час наради за участі голів обласних організацій партії та лідерів місцевого самоврядування.

Партія Віталія Кличка запускає платформу «Українська команда УДАР» для взаємодії з українцями, які хочуть впливати на політику. Про це повідомив керівник виконкому партії "УДАР Віталія Кличка" Артур Палатний на своїй сторінці у Facebook.  Він зазначив, що платформу презентували під час наради за участі  голів обласних організацій партії та лідерів місцевого самоврядування.

«УДАР Віталія Кличка» розвивається. Ми запускаємо унікальну платформу прямого діалогу з громадянами. Завдяки цьому програма партії відображатиме позицію українців з ключових питань. І ми тут говоримо не про популізм, а про реальний план дій, коли люди будуть готові долучитись до втілення змін, які підтримали», – написав Палатний.

Він зазначив, що платформою зможуть користуватись мільйони українців, які прагнуть долучитись до втілення змін в країні і впливати на політичні процеси. 

Керівник виконкому «УДАРу» також повідомив, що лідер партії Віталій Кличко подякував партійцям за роботу і наголосив на спільних цінностях під час наради.

«Якщо будемо разом, якщо ми не поступимося своїми цінностями, ми зможемо подолати будь-які перешкоди. Сьогодні наше завдання – продовжити рух, який ми почали. Зробити Україну сильною, заможною і демократичною державу, рівнозначним партнером у європейській спільноті», – сказав Кличко.

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