Спікер хоче, щоб закон був взірцевим та ефективним.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук направив законопроєкт “Про місцевий референдум” до Венеційської комісії для отримання висновку.

Про це повідомляється в фейсбуці спікера.

"Законопроєкт "Про місцевий референдум" направив до Венеційської комісії. Враховуючи визнаний у європейському середовищі авторитет Венеційської комісії, розраховую на отримання об'єктивного експертного висновку щодо законопроєкту "Про місцевий референдум". Вкрай важливо, щоб документ став взірцевим законом та дійсно ефективним механізмом реалізації прямої демократії на місцевому рівні", - заявив Стефанчук.

Нагадаємо, що на початку 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про всеукраїнський референдум, який перед голосуванням також направляли на оцінку до Венеційської комісії.

У травні 2021 року в парламенті було зареєстровано законопроєкт про місцевий референдум.