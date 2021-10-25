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Полтавщина лідирує за темпами COVID-вакцинації, - ОП

Полтавщина поки що залишається в "жовтій" зоні.

Полтавщина лідирує за темпами COVID-вакцинації, - ОП
Фото: Офіс президента

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко назвав Полтавську область прикладом вакцинації проти COVID-19, що допомагає знизити рівень захворюваності в регіоні. Про це повідомляє Офіс Президента.

“Громадяни України з усіх областей, незалежно від того, у якій епідемічній зоні вони проживають, мають активніше приходити до центрів вакцинації проти COVID-19, адже щеплення є простим і зрозумілим способом захистити життя і здоров'я – своє та своїх близьких”, – заявив Тимошенко під час робочої поїздки на Полтавщину за дорученням глави держави.

Заступник керівника ОП разом з головою Полтавської облдержадміністрації Олегом Синєгубовим і головним державним санітарним лікарем України Ігорем Кузіним відвідали центр масової вакцинації у Полтаві.

“Хотілося б ставити за приклад саме Полтавщину, адже вона вже декілька місяців лідирує за темпами вакцинації в Україні серед областей. Це допомагає Полтавщині залишатися в "жовтій" зоні. Ще не пізно діяти так і в інших регіонах”, – наголосив він.

За словами Тимошенка, понад половину населення Полтавської області вакциновано принаймні однією дозою препарату проти COVID-19. “Тому в області не такі високі темпи захворюваності, як у деяких інших регіонах, які вже потрапляють у "червону" зону. Сподіваюся, що цей приклад дасть розуміння нашому населенню, що треба вакцинуватися”, – сказав заступник керівника ОП.

Голова Полтавської ОДА повідомив, що цей центр вакцинації є першим і найбільшим в області. Він уточнив, що за останню добу було проведено рекордні 10 тисяч щеплень. Загалом у регіоні відкрито 13 центрів масової вакцинації, працюють 69 мобільних бригад для щеплень організованих колективів, також функціонують 113 пунктів щеплення.

“У нас є аналітика, що в тих районах, де найбільша кількість людей пройшла щеплення, найменше виявлення хворих”, – заявив Синєгубов.

Своєю чергою Ігор Кузін відзначив ефективну організацію діяльності центру масової вакцинації населення у Полтаві, яка дає змогу робити велику кількість щеплень упродовж дня.

Головний санітарний лікар також зауважив, що на Полтавщині реалізується доволі успішний пілотний проєкт з вакцинації сільського населення. “Місцева влада за підтримки Офісу Президента ефективно реалізує завдання, що пов'язані з протидією коронавірусній хворобі. І проведена на Полтавщині робота та цифри щодо охоплення вакцинацією є прикладом”, – наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, 22 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні лише починається пік захворюваності на коронавірус, і кількість померлих від COVID-19 за добу може збільшитись до тисячі, а виправити ситуацію може тільки вакцинація.

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