Данілов: я за жорстку президентську республіку

"Чому? Тому що тоді є відповідальна людина, яка розуміє, на що вона йде".

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Україні потрібна президентська форма правління, а не парламентсько-президентська, як зараз.

Про це він сказав у інтерв'ю "РБК-Україна".

"У нас виходить, що ми всенародно обираємо президента, на нього покладаються надії, але за Конституцією у нас парламентсько-президентська республіка. Ну, тоді за логікою парламентсько-президентської республіки президента потрібно обирати в парламенті і поставити крапку в цьому питанні. Але народ не хоче, щоб у нього забрали право обрання президента", - сказав секретар РНБО.

"Якщо ви хочете мою особисту думку, я можу сказати. Я за жорстку президентську республіку. Чому? Тому що тоді є відповідальна людина, яка розуміє, на що вона йде, навіщо і так далі. У нашій історії важко знайти факти, коли без особистості можна було зробити ривок вперед. Це не тільки в нашій історії. Сьогодні всі країни фактично створюють особистості", - додав він.

На його думку, парламентсько-президентська форма правління підходить для країн з усталеною протягом століть демократією.

Нагадаємо, що дискусії про перехід від парламентсько-президентської до парламентської республіки (чи навпаки – до президентсько-парламентської) в Україні точаться з часів Леоніда Кучми і активізуються, як правило, під час виборів президента.

Парламентсько-президентська республіка, якою є Україна, передбачає обрання президента народом (на відміну від парламентської, де цим займається, власне, парламент). Президент має право розпустити парламент, а парламент - усунути президента в порядку імпічменту. Парламент і президент мають право законодавчої ініціативи, а останній – ще й право вето. Уряд несе відповідальність лише перед парламентом тощо.

Одна з кримінальних справ проти колишнього президента України Віктор Янукович стосується незаконного повернення президентсько-парламентської форми правління, що діяла за часів Леоніда Кучми.