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Уряд має терміново повернути обіцяні 37 млрд грн боргів за різницю у тарифах місцевим громадам, - Палатний

Через невиконання урядом своїх обіцянок міста змушені підвищувати тарифи на опалення, зазначив керівник виконкому "УДАРУ".

Уряд має терміново повернути обіцяні 37 млрд грн боргів за різницю у тарифах місцевим громадам, - Палатний

Громадам доведеться підвищувати ціни на опалення, якщо уряд не поверне обіцяні 37 млрд грн боргів за різницю у вартості газу. Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник виконкому «УДАРу Віталія Кличка» Артур Палатний. Він переконаний, що влада намагається перекласти відповідальність за підвищення тарифів на місцеве самоврядування. 

«Влада передала місцевим громадам відповідальність за тарифи, але не надала ресурси для втримання цін на нинішньому рівні. При цьому, ринкова ціна газу сьогодні сягає подекуди 45 тис. грн за тисячу кубометрів. Різницю місцевим бюджетам доведеться компенсувати з власних ресурсів. А уряд до цього часу не повернув місцевим бюджетам 37 млрд грн за різницю в тарифах попередніх років, як обіцяли до кінця вересня. Натомість, усі вільні кошти вони спрямовують на «Велике будівництво» та інші гучні проєкти влади», - написав Палатний.

Він наголосив на тому, що через невиконання урядом своїх обіцянок міста змушені підвищувати тарифи на опалення. 

«У цей час багато мерів оголосили, що змушені підвищити тарифи мінімум на 30%. Так, 12 жовтня Рівненський міськвиконком на своєму засіданні затвердив нові тарифи на опалення для всіх категорій споживачів, для населення – у півтора рази, для бюджетних установ – у три рази. І рішення міськвиконкому Рівного є лише першим дзвіночком. Без бюджетних коштів решта міськрад будуть змушені ухвалити подібні рішення», - підкреслив керівник виконкому «УДАРу Віталія Кличка».

Палатний закликав уряд у максимально стислі терміни спрямувати місцевим бюджетам обіцяні 37 млрд грн боргів і зобов’язати «Нафтогаз» дотримуватися взятих на себе зобов’язань щодо продажу газу за доступною ціною населенню (7,42 грн/куб. м) і бюджетним установам (13,7 грн/куб. м).

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