Полтавський осередок ОПЗЖ ініціював виключення Киви з партії

Полтавський осередок партії ОПЗЖ ініціював виключення депутата Верховної Ради Іллі Киви з партії.

Про це депутат розказав журналістам в кулуарах парламенту. Його коментарі, зокрема, опублікували журналіст "Телеграфу" Ян Доброносов та телеграм-канал PavlovskyNews.

За словами Киви, його виключення ініціювали представники крила Бойко-Льовочкіна. "Відбувся шабаш окремих людей, які заявили, що виключили мене з партії. Це люди Бойко і Львочкіна, яких я викрив на злочині щодо партії. Я тепер буду чекати рішення Медведчука, Рабіновича, Льовочкіна, Бойко - стратегічної ради", - сказав він.

Нагадаємо, що Кива, який перед тим очолював Соціалістичну партію України, прийшов у ОПЗЖ в 2019 році і обрався від неї до Верховної Ради.

У 2021 році він став першою особою в історії України, до якої застосували цивільну конфіскацію майна. Вищий антикорупційний суд в серпні визнав, що 1,2 млн гривень, які Кива задекларував як дохід від здачі в оренду закинутої жомової ями, були необґрунтованими активами, та постановив їх конфісувати.