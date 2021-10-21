PayPal розглядає можливість придбання Pinterest

Американська платіжна система PayPal розглядає можливість придбання соціальної мережі Pinterest.

За даними агентства Bloomberg, угода поки що є потенційною, але на під час перемовин говорили про суму близько 45 млрд доларів.

Придбання Pinterest може стати угодою року в технологічному секторі та приблизити PayPal до її амбіцій стати "супердодатком".

Під керівництвом гендиректора Дена Шульмана компанія націилилась на те, щоб стати універсальним місцем для покупок та фінансових послуг, на кшталт китайських Alipay або WeChat. Планується, що PayPal може включити до свого додатка велику кількість нових послуг, такі як ощадні рахунки, переведення чеків у готівку та інвестування в акції.

Якщо PayPal впорається з поставленим завданням, то сервіс компанії може стати більшою частиною життя споживачів в США, ніж Amazon, Google чи Facebook.

PayPal - це найбільша платіжна електронна система у світі, яка вже працює більш ніж у 200 країнах світу.