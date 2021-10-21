"Євросолідарність" набирає 15,7% у рейтингу партій, "Слуга народу" – 15,5%, – КМІС

Підтримка СН з червня впала на 2,2%, а з вересня – на 4,5%

Партія "Європейска солідарність" має відносно найвищу підтримку електорату, якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом – 15,7% серед тих, хто визначився з вибором. "Слуга народу" при цьому має 15,5%, йдеться у результатах соціологічного опитування КМІС.

Умовно третє місце за рівнем підтримки має "Батьківщина" – 13,6%, четверте – ОПЗЖ (13%).

"Далі йдуть «Сила і честь» (7,6% і 8,6%), «Наші» (5% і 5,7%), РПЛ (4,9% і 5,6%), «Українська стратегія Гройсмана» (4,9% і 5,6%). Партія «Свобода» має 3,9% і 4,4%. У інших партій – нижча підтримка. Варто зазначити, що за формальними ознаками рейтинги політичних сил у групі лідерів відрізняються в межах статистичної похибки", – зазначили в КМІС.

Фото: КМІС Рейтинг партій

Таким чином підтримка "Євросолідарності" з травня-червня зросла на 0,3%, а з вересня – знизилася на 1,7%. Водночас підтримка СН з червня впала на 2,2%, а з вересня – на 4,5%. Рейтинг "Батьківщини" з вересня виріс на 2,8%, але з травня-червня впав на 0,3%. Підтримка ОПЗЖ з весни скоротилася на 1,7%, а з вересня – зросла на 1,6%.

Респонденти також переважно вважають, що реальною опозицією до влади є "Євросолідарність" (27,2%) та ОПЗЖ (24,3%). 17,5% опитаних вважають, що це "Батьківщина", а 4,4% – що "Голос".

44,9% респондентів також вважають, що нинішня влада не відрізняється від минулої, а 29,9% думають, що теперішня гірша за попередню. 22% переконані, що навпаки – нинішня краща від попередньої.

Більше половини опитаних, 55,5%, вважають, що за останні два роки фінансове становище їхніх родин погіршилося. 10,7% повідомили про покращення, ще 32,9% кажуть, що не змінилося.

42,1% учасників опитування покладають відповідальність за економічну кризу на корупцію, 31,2% – на некомпетентність влади, 12,1% – на коронавірус, а 8,5% – на війну Росії проти України.

"За останній період складається невизначена та динамічна ситуація з електоральним домінуванням чотирьох політичних сил: «ЄС», «Слуги народу», «Батьківщини» і «ОПЗЖ». Причому, партії йдуть «щільно», і відрив між ними досить незначний, у цьому опитуванні – у межах статистичної похибки. Наприклад, у цьому опитуванні різниця для топ-4 партій між партіями з відносно найбільшою/найменшою підтримкою є всього 2,4% серед усіх респондентів. Фактично, є чотири політичні гравці з досить близькою підтримкою, чий порядок за результатами опитування може варіюватися залежно від методичних факторів (наприклад, метод опитування) та поточних контекстних умов (наприклад, щойно оприлюднене резонансне розслідування, яке може спочатку мати вплив, але потім ситуація може повернутися до попереднього стану або зафіксуватися на поточному рівні)", – зазначив заступник директора КМІС Антон Грушевецький.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням). Опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, що "Євросолідарність" і "Слуга народу" йшли "нога в ногу" і в попередньому опитуванні КМІС, проведеному у вересні. Тоді СН мала 20,0%, а "ЄС" – 17,4%. Різниця в підтримці цих партій – у межах статистичної похибки, тобто формально за результатами опитування ці партії з приблизно однаковою підтримкою "ділили" перше-друге місце.

Згідно з жовтневим опитуванням КМІС щодо президентів, чинний глава держави Володимир Зеленський набрав би в першому турі 24,7% підтримки серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. При цьому порівняно з травнем цього року його рейтинг упав з 27,3%, особливо ж він знизився порівняно з вереснем, коли за Зеленського голосували б 33,3%.