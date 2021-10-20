Мер Києва Кличко вперше за рік зустрівся з Зеленським

Київський міський голова Віталій Кличко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Про це сам Кличко повідомив "Дзеркалу тижня".

Зустріч відбулася після того, як профільний комітет Верховної Ради підтримав проєкт закону про столицю до другого читання.

Кличко уточнив, що вони з Зеленським пересеклися ще 6 жовтня на офіційних заходах з вшанування жертв трагедії Бабиного яру. Кличко сам підійшов до президента та запропонував зустрітися. Зеленський погодився і Кличко вчора, 19 жовтня, відвідав Офіс президента.

"Ми, дійсно, зустрілися. Вперше за останній рік. Говорили довго про проблеми столиці", - сказав Кличко.

Він заперечив інформацію про те, що під час розмови сторони торкнулися питання майбутнього ухвалення закону про столицю, де будуть розведені повноваження міського голови і очільника КМДА.

Проте, за інформацією “Дзеркала тижня”, у той самий час на Банковій був присутній основний кандидат на пост префекта Києва, діючий міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Підтвердити інформацію про присутність Чернишова саме на цій зустрічі у Віталія Кличка видання не змогло.

Видання припускає, що Банкова і Кличко приступили до обговорення майбутньої угоди. Яка буде укладена вже на умовах самого Зеленського, а не Єрмака або Тищенко. Оскільки після ухвалення законів про місцеві державні адміністрації (МДА) і столиці президент офіційно отримає свою людину - префекта призначатиме президент, - яка стежитиме за ситуацією в столиці.

Зазначимо, що ще у вересні Віталій Кличко виступив проти ухвалення закону про столицю і розведення повноважень мера і глави КМДА.

Нагадаємо, профільний комітет парламенту в середу, 20 жовтня, розглянув законопроєкт про Київ у другому читанні. Документ, як відомо, передбачає розділення повноважень мера і голови КМДА. Член комітету, нардеп "Слуги народу" Олександр Качура вважає, що в Кличка із новим законом владних повноважень не поменшає: "У нього буде стільки влади, на яку його уповноважили люди. Тобто його обрали міським головою, він буде міським головою і виконуватиме свої повноваження. На двух стільцях не можна всидіти, це правильний підхід. І у нас є функція столиці і є функція міста. Кличко буде займатися функцією міста – комунальними службами, парковками, каналізаціями, тим, щоб у нас не забудовували наші сквери".

Як відомо, голова КМДА має реальну виконавчу владу в Києві, тоді як мер займається міськрадою і виконує представницькі функції.

Законопроєкт "Про місто Київ – столицю України" був ініційований групою депутатів включно з нинішним міністром культури Олександром Ткаченком у вересні 2019 року. Тоді ж вперше постало питання зміщення Кличка. Новий закон має на меті розділити посади мера і голови КМДА, а також утворити новий виконавчий орган – Київській магістрат.

Нині, відповідно до законодавства, очолювати Київську міську державну адміністрацію може тільки людина, обрана столичним мером. Це кілька разів було підтверджено і рішеннями Конституційного суду.