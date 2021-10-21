Київ має розпочати подачу тепла в житлові будинки до кінця тижня, – Олексій Чернишов

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов закликав керівників облдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування не зволікати з підключенням до тепла об’єктів соціальної сфери та житлових будинків.

Про це стало відомо під час чергового засідання Міжвідомчої робочої групи з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2021/22 років, повідомили в пресслужбі міністерства.

"Не дивлячись на відносно теплу погоду сьогодні та за прогнозами завтра, маємо вчасно забезпечити тепло в оселях людей. Адже технічна готовність об’єктів житлово-комунального господарства до опалювального періоду становить майже 100 відсотків. Урядом проведено колосальну роботу, всі умови створено для вчасного старту та сталого проведення опалювального сезону. Тернопільщина відзвітувала про 100% підключення житлового фонду, Рівненщина – понад 90%, Луганщина – до кінця тижня має підключити, Київ запускається з 23-го числа", – підкреслив Олексій Чернишов.

Так, під час засідання обговорили питання щодо стану готовності та термінів початку опалювального періоду 2021/22 року, динаміку укладення договорів на постачання природного газу з бюджетними організаціями, а також заслухали голів ОДА щодо переходу побутових споживачів до НАК "Нафтогаз України".

Учора Олексій Чернишов повідомив про те, що Уряд прийняв рішення щодо створення передумови для зняття арештів з рахунків підприємств ТКЕ. Це рішення дозволяє розпочати процес укладання договорів реструктуризації боргів за спожиті енергоносії.

Нагадаємо, 30 вересня між Кабінетом Міністрів в особі Прем’єр-міністра України, Міністра розвитку громад та територій та Міністра енергетики, НАК "Нафтогаз України", Офісом Президента України, Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування, «Асоціація міст України» та Палатою місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання тепла та гарячої води у прийдешньому опалювальному сезоні (2021-2022 рр.).

Раніше Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив, що Урядом розроблено План заходів, спрямований на розв’язання проблемних питань у сфері ЖКГ та затвердив Методику визначення заборгованості з різниці в тарифах.