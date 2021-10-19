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Опалення в Києві почнуть вмикати 23 жовтня

Для повного підключення усієї системи опалення може знадобитися до семи днів.

Опалення в Києві почнуть вмикати 23 жовтня
Фото: depositphotos/LCalek

Київська міська державна адміністрація вирішила почати опалювальний сезон в житлових будинках з 23 жовтня.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, на вихідних очікується падіння середньодобової температури нижче 8 градусів, що дає підстави для підключення всіх будинків до систем опалення.

"Столиця з технічної та організаційної точок зору повністю готова до старту опалення. Але орієнтуємось на погоду, щоб «не обігрівати повітря» і підключати будинки тоді, коли температура знизиться", - цитує Пантелеєва пресслужба КМДА.

Для повного підключення усієї системи опалення в Києві може знадобитися до семи днів.

Нагадаємо, що опалювальний сезон в Києві уже де-факто почався. З 1 жовтня школи, дитсадки і лікарні почали підключати до опалення за індивідуальними заявками.

Минулого року опалення в Києві почали давати з 16 жовтня, а закінчився опалювальний сезон 12 квітня.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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