Зеленський зберігає відрив від Порошенка і Бойка в президентському рейтингу, - Центр Разумкова

Президент Володимир Зеленський виграв би президентські вибори, якби вони проводилися найближчим часом. Його підтримка за останні два з половиною місяці дещо скоротилася, але відрив від найближчих суперників Петра Порошенка і Юрія Бойка майже не змінився.
Про це свідчить свіже соціологічне опитування, проведене Центром Разумкова.
Респондентам запропонували список з можливих кандидатів на виборах президента і попросили вказати, за кого б вони проголосували.
Серед зазначених кандидатів найбільше голосів отримав би Зеленський, за якого проголосували б 25,7% серед тих, хто визначився з вибором. На другому місці опинився б Порошенко – 14,0% серед тих, хто визначився. На третьому місці – Юрій Бойко з показником 11,7%.
Юлія Тимошенко набрала б 10,1% голосів, а колишній спікер Дмитро Разумков – 8,8% голосів.
|% усіх опитаних
|% серед тих, хто має намір взяти участь у виборах
|% серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором
|Зеленський Володимир
|16,6
|22,2
|25,7
|Порошенко Петро
|9,2
|12,1
|14,0
|Бойко Юрій
|7,4
|10,1
|11,7
|Тимошенко Юлія
|7,1
|8,7
|10,1
|Разумков Дмитро
|5,7
|7,6
|8,8
|Мураєв Євген
|4,1
|5,4
|6,3
|Смешко Ігор
|3,4
|4,3
|5,0
|Гройсман Володимир
|2,4
|3,0
|3,5
|Гриценко Анатолій
|1,9
|2,4
|2,7
|Ляшко Олег
|1,7
|2,1
|2,4
|Кошулинський Руслан
|1,3
|1,9
|2,2
|Притула Сергій
|1,5
|1,6
|1,9
|Кличко Віталій
|0,8
|0,9
|1,0
|Інший кандидат
|4,3
|4,0
|4,7
|НЕ БРАТИМУ УЧАСТІ У ВИБОРАХ
|16,6
|˗
|˗
|ВАЖКО СКАЗАТИ
|15,9
|13,8
Дослідження проводилось методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Ймовірна похибка вибірки – не більше 2,3%.
Нагадаємо, що літом опитування Центру Разумкова давало Зеленському 28,8%, Порошенку – 15,9%, а Бойку – 14,6%.