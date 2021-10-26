Зеленський зберігає відрив від Порошенка і Бойка в президентському рейтингу, - Центр Разумкова

Президент Володимир Зеленський виграв би президентські вибори, якби вони проводилися найближчим часом. Його підтримка за останні два з половиною місяці дещо скоротилася, але відрив від найближчих суперників Петра Порошенка і Юрія Бойка майже не змінився.

Про це свідчить свіже соціологічне опитування, проведене Центром Разумкова.

Респондентам запропонували список з можливих кандидатів на виборах президента і попросили вказати, за кого б вони проголосували.

Серед зазначених кандидатів найбільше голосів отримав би Зеленський, за якого проголосували б 25,7% серед тих, хто визначився з вибором. На другому місці опинився б Порошенко – 14,0% серед тих, хто визначився. На третьому місці – Юрій Бойко з показником 11,7%.

Юлія Тимошенко набрала б 10,1% голосів, а колишній спікер Дмитро Разумков – 8,8% голосів.

% усіх опитаних % серед тих, хто має намір взяти участь у виборах % серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором Зеленський Володимир 16,6 22,2 25,7 Порошенко Петро 9,2 12,1 14,0 Бойко Юрій 7,4 10,1 11,7 Тимошенко Юлія 7,1 8,7 10,1 Разумков Дмитро 5,7 7,6 8,8 Мураєв Євген 4,1 5,4 6,3 Смешко Ігор 3,4 4,3 5,0 Гройсман Володимир 2,4 3,0 3,5 Гриценко Анатолій 1,9 2,4 2,7 Ляшко Олег 1,7 2,1 2,4 Кошулинський Руслан 1,3 1,9 2,2 Притула Сергій 1,5 1,6 1,9 Кличко Віталій 0,8 0,9 1,0 Інший кандидат 4,3 4,0 4,7 НЕ БРАТИМУ УЧАСТІ У ВИБОРАХ 16,6 ˗ ˗ ВАЖКО СКАЗАТИ 15,9 13,8

Дослідження проводилось методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Ймовірна похибка вибірки – не більше 2,3%.

Нагадаємо, що літом опитування Центру Разумкова давало Зеленському 28,8%, Порошенку – 15,9%, а Бойку – 14,6%.