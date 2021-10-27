Кожен 20-й перевірений прикордонниками COVID-сертифікат виявився підробкою

Цифровий фільтр SafeBorder, який виявляє підробку за лічені секунди, використовують із кінця серпня.

Із кінця серпня, відколи Державна прикордонна служба почала використовувати електронну перевірку COVID-19-сертифікатів, кожен двадцятий документ про вакцинацію виявився підробкою.

Як повідомляє пресслужба ДПСУ, лише за минулу добу в аеропортах Києва виявили 10 підроблених COVID-сертифікатів.

Загалом від початку використання SafeBorder прикордонники перевірили близько 7 тисяч сертифікатів і виявили 350 підробок.

"За всіма випадками виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 ККУ (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), до Нацполіції надіслані повідомлення", - повідомляють у Держприкордонслужбі.

За допомогою програмного забезпечення SafeBorder прикордонники здійснюють електронну перевірку COVID-19-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію громадян, негативний результат тестування або одужання від хвороби.

"Сканування QR-коду займає всього кілька секунд, що значно пришвидшує проходження контролю та допомагає ефективно виявляти недійсні документи і, як результат, - викривати підробки", - зазначають у ДПСУ.

Раніше повідомляли, що кіберполіція викрила розробника фейкового застосунку "Дія" для Android, у якому можна редагувати дані про вакцинацію, вік та іншу інформацію. Ним виявився 21-річний мешканець Запоріжжя, який продавав свою "розробку" по 100 гривень.