У Моршині госпіталізували одну людину з коронавірусом

У курортному Моршині, де у межах пілотного проєкту Міністерства охорони здоров’я майже 75 % населення вакцинували проти коронавірусу, лише одна людина госпіталізована до лікарні з COVID-19. Вона не була щеплена.

Про це розповів "Суспільному" мер міста Руслан Ільницький.

Наразі загалом у місті 27 хворих, 26 із них лікуються вдома.

"На сьогодні 27 хворих і з них одна жіночка літня госпіталізована. Серед тої кількості хворих 10 чоловік є вакциновані. Літня жінка була не щеплена. Люди, які не щеплені, важче переносять хворобу, тому бажано, щоб люди щепилися", – зазначила Оксана Бариш – лікарка міської лікарні, де можна щепитися.

Вона також додала, що люди приходять на щеплення щодня. Наразі однією дозою провакциновано 75 % містян, повністю – 74 %.

Міський голова каже, що до вакцинації минулого року місто недоотримувало грошей до бюджету, а всі санаторії були закриті.

"Бюджет, оскільки Моршин курортне місто, зорієнтований на курортну діяльність. Тоді бюджет виконувався на 50%. Зараз теж не Бог зна як, все-таки 87% нам дозволило подолати ті кризові явища, які вже були і зараз в санаторії є людей досить багато", – сказав Ільницький.

Зазначимо, що приблизно за 40 км від Моршина є місто Стебник. На відміну від Моршина, де повністю вакциновані майже 75 % місцевого населення, тут щепилися від коронавірусу тільки більше 3% людей.

Директорка Стебницької лікарні Наталія Стецик розповіла, що в розрахованій на 150 людей лікарні, де госпіталізують хворих на ковід, вже госпіталізовані 158 людей.

"На жаль, вночі або ввечері швидка перевозить критичних пацієнтів, тому ми мусіли виходити із того, що подоставляли ліжка, щоб можна було тих пацієнтів прийняти і надати їм допомогу. У реанімації в нас сьогодні знаходиться 18 пацієнтів, у вкрай важкому стані, двоє з них на апаратах штучної вентиляції легень", – зазначила Стецик.

За її словами, усі ці пацієнти є кисневозалежні.

Лікарка також додала, що останнім часом кількість охочих вакцинуватися збільшилася.

Нагадаємо, у квітні в найбільшому курортному місті Львівщини Моршині, де проживає 4 239 осіб, стартував пілотний проєкт МОЗ з масової вакцинації проти коронавірусу для вироблення колективного імунітету. За короткі терміни в місті вдалося щепити 70% дорослого населення.

До появи штаму "Дельта" в місті тривалий час не було жодного інфікованого COVID-19. Станом на 22 жовтня в Моршині ковід діагностували у 22 людей, однак жоден хворий не був госпіталізований – люди хворіють у легкій і середній формі, тому лікуються вдома на самоізоляції.

За минулу добу на Львівщині зафіксували 1506 нових випадків ковіду.