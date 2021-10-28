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"Дельта" складає 100% випадків секвенованого ковіду в Україні, – головний санлікар

Кузін нагадав, що вакциновані легше переносять навіть більш агресивні штами. 

"Дельта" складає 100% випадків секвенованого ковіду в Україні, – головний санлікар
Фото: Міністерство охорони здоров'я України

100% випадків секвенувань коронавірусу в Україні складає штам "Дельта", який люди зазвичай переносять складніше, ніж "оригінальний" ковід. 

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі "Україна 24". Водночас він зазначив, що секвенуванню, тобто перевірці, яким саме штамом заразився пацієнт, підлягають випадки атипового або тяжкого перебігу хвороби.

"Зараз 100% випадків, зафіксованих на території України, – це переважно звичайний штам "Дельта", який значно більш трансмісивний (заразний – ред.), і, дійсно, він викликає те, що люди його переносять набагато складніше. Майже в 5-6 разів зростає забезпеченність киснем. Але, що ми бачимо – навіть штам "Дельта" люди, які вакциновані, все рівно її – саме коронавірусу хворобу, викликану штамом "Дельта", – переносять у набагато більш легкій формі", – зазначив Кузін. 

Він додав, що вакцинація захищає не лише від "Дельти", а й від її мутації, "Дельти+".

Нагадаємо, в серпні в Національній академії наук прогнозували, що найвищих темпів зростання захворюваності можна очікувати у момент досягнення штамом "Дельта" частки, близької до 90%. 

У жовтні секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що в Україні вже виявили і мутований штам "Дельти". Його зафіксували на Західній Україні і в Києві. Вважається, що цей штам іще більш агресивний за "Дельту". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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