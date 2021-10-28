За минулу добу в Україні підтвердили нову рекордну кількість захворілих на ковід

За добу 27 жовтня в Україні зафіксовано 26 071 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 1830 дітей та 477 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 5 366 осіб. 576 пацієнтів померли. Одужали - 10 006 осіб. 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 851 804 особи, одужало – 2 411 711. Від ускладнень захворювання померли 66 204 людини.

Всього було здійснено 14 232 081 ПЛР-тестувань.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 576 177 людей, з них отримали одну дозу – 9 576 175 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 217 383 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 16 793 558 щеплень.

За минулу добу вакцинували 291 985 людей. Одну дозу отримали 212 684 людини, повністю імунізовані - 79 301.

Нагадаємо, в Національній академії наук припускають, що на початку листопада в Україні почнуть реєструвати більше 30 тисяч нових випадків ковіду за добу.

У середині жовтня РНБО спрогнозувала, що пік осінньої хвилі COVID-19 прийдеться на період до 5 листопада.

У зв'язку зі швидким збільшенням кількості хворих, у "червону" зону адаптивного карантину перевели вже вісім регіонів України: з 15 жовтня - Херсонську область, з 18 жовтня - Запорізьку, Одеську, Донецьку та Дніпропетровську області, з 23 жовтня - Сумську область, з 26 жовтня - Рівненську та Миколаївську області. Із 30 жовтня до них приєднаються ще сім областей: Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Луганська, Хмельницька та Чернігівська.