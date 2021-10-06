У Рівненській області півторарічна дитина, батьки якої відмовились від щеплень, захворіла на поліомієліт

Міністерство охорони здоров'я повідомило про випадок поліомієліту у Рівненській області.

На сайті МОЗ сказано, що півторарічну дитину госпіталізували ще на початку вересня з симптомами парезу нижніх кінцівок. Випадок зареєстрували як підозру на поліомієліт, яку пізніше офіційно підтвердили. Встановлено, що хвороба викликана дериватом вакцинного штаму поліовірусів 2 типу (Sabin 2).

Щеплення від поліомієліту в Україні входить до Календаря профілактичних щеплень. До півторарічного віку дитина мала отримати чотири дози вакцини, але її батьки свідомо відмовились від щеплень через релігійні переконання.

У Рівненській області працює команда епідеміологів та вірусологів Національного Центру громадського здоров’я МОЗ України, обласного Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Вони здійснюють першочергові роботи з реагування на епідзагрозу: шукають контактних осіб, збирають та досліджують їхні біоматеріали, вивчають обставини справи.

Поліомієліт - це гостре інфекційне захворювання. Вірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше - через брудні руки, заражену їжу та воду. Найбільш сприятливі до вірусу діти у віці до п'яти років.

Перебіг хвороби характеризується ураженням центральної нервової системи, виникненням паралічів. Хвороба може призвести до смерті.

Спеціального противірусного лікування поліомієліту не існує.

У 2015 році в Україні був спалах поліомієліту в Закарпатській області. Після цього було проведено три раунди вакцинації, після чого ВООЗ оголосила про припинення спалаху.