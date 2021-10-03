Ляшко: У Харкові вже розпочався монтаж лінії для виробництва української вакцини проти ковіду

Виробництво вакцини має розпочатися у 2022 році.

У Харкові вже розпочався монтаж лінії для виробництва інактивованих вакцин проти грипу та проти коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час презентації плану реформ на 2021-2023 роки на виїзній нараді парламентської фракції "Слуга народу" у Трускавці, пише телеканал “Дом”.

Перша вакцина українського виробництва має бути виготовлена вже у 2022 році.

“Це одна з перших. І на етапі підписання меморандум про інвестицію набагато більшу. До кінця цього року ми точно будемо знати чіткі дедлайни виробництва вакцин, але наступного року з лінії зійде перша українська вакцина”, – розповів Ляшко.

Як пише Укрінформ, учені Національної академії наук України працюють над двома типами вакцин проти коронавірусу.

За словами директора Інституту біохімії ім. Палладіна Сергія Комісаренка, "ми можемо зробити вітчизняну вакцину найвищої якості, дуже схожу на Pfizer або Moderna".

Нагадаємо, про виробництво української вакцин говорив у квітні колишній міністр охорони здоров’я України Максим Степанов. Він вважав, що для цьогоо потрібно внести зміни до законодавства і надати пріоритет при держзамовленні українським фармвиробникам.

8 жовтня 2020 року на зустрічі з прем'єром Британії Борисом Джонсоном президет України Володимир Зеленський зазначив, що Україна має потужності для масового виробництва й очікує виготовлення вакцини від коронавірусу.