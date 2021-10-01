Кількість аптек з доступними інсулінами зросла в 4 рази з 1 жовтня

З 1 жовтня програма забезпечення інсулінами перейшла до адміністрування Національної служби здоров’я - 5300 аптек та аптечних пунктів по всій країні відпускатимуть інсулін за електронним рецептами безоплатно або з доплатою.

Про це повідомляє пресслужба НСЗУ.

Вартість інсулінів аптекам відтепер напряму відшкодовуватиме Нацслужба здоров’я.

Зазначається, що попередній механізм відшкодування вартості препаратів за субвенцією мав два суттєві недоліки. Перший - недостатній розмір субвенції для забезпечення 100% потреби пацієнтів з цукровим діабетом спричиняв необхідність дофінансовування програми з боку місцевої влади. Траплялись ситуації, коли інсулінів для пацієнтів вистачало лише на перші дні місяця, все інше залежало від фінансової спроможності або місцевих бюджетів, або пацієнтів. Пацієнти через брак коштів змушені були приймати менші дози препаратів, ніж їм призначено або пропускати їх. Другий недолік - обмежений доступ до лікування через невелику кількість аптек, які брали участь у програмі.

“Нацслужба здоров’я стане єдиним платником за програмою. На відшкодування вартості інсулінів з 1 жовтня і до кінця року виділено 660 млн грн. Цього достатньо, щоби за умови дотримання чітких правил забезпечити пацієнтів інсуліном безоплатно. Усі учасники процесу користуватимуться тими перевагами, які надає єдиний платник, як це зараз відбувається з програмою “Доступні ліки”. На прикладі програми “Доступні ліки” всі побачили, що співпраця держави та бізнесу відбувається прозоро та за єдиними, однаковими для всіх правилами. Тому аптеки долучаються охоче. Маємо стрімку динаміку укладення договорів із аптеками за напрямом реімбурсації інсулінів”, - прокоментував т.в.о. голови НСЗУ Дмитро Самофалов.

На 1 жовтня кількість аптек, в яких пацієнт зможе отримати інсулін, в цілому по країні зросла в 4 рази. Станом на 1 жовтня до програми реімбурсації інсулінів приєднались понад 560 аптечних закладів-юридичних осіб, які мають 5300 місць відпуску, тобто аптек та аптечних пунктів, по всій країні. Ще 60 юридичних осіб підписують договори зі свого боку, а це ще плюс понад 200 аптек. А за даними регіональних департаментів охорони здоров’я, протягом січня-серпня 2021 року пацієнти отримували інсулін у понад 1400 аптеках України.

Найбільша кількість аптек та аптечних пунктів, які станом на 1 жовтня приєдналися до урядової програми реімбурсації інсулінів, у таких областях: Харківська область - 560, Дніпропетровська - 492, Львівська - 383.

Нагадаємо, раніше пацієнти з цукровим діабетом звернулися до президента з проханням забезпечити їх ліками. Зазначалося, що на 2020 рік НСЗУ виділила 1,2 млрд гривень на відшкодування вартості інсулінів для хворих на цукровий діабет. Проте, через медичну субвенцію у першому кварталі надійшло до бюджетів усіх регіонів загалом лише 200 млн гривень.