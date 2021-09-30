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В Україні запустили розроблену ВООЗ систему відстеження контактів хворих на ковід

Програму вже успішно використовують в Чернівецькій області.

В Україні запустили розроблену ВООЗ систему відстеження контактів хворих на ковід
Фото: who.int

Міністерство охорони здоров'я визнало успішним пілотний проєкт з відстеження контактів хворих на ковід, який проводився у Чернівецькій області, і почало його масштабування.

Про це повідомляється на сайті МОЗ.

Пілотний проєкт з відстеження контактних осіб з COVID-19 стартував у Чернівецькій області у червні 2021 року за підтримки бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні. Для його втілення використовують програмне забезпечення Go.Data.

За час впровадження проєкту ДП "Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" зафіксував 12 158 осіб, які мали контакт із підтвердженим випадком коронавірусної хвороби.

У 889 осіб (7% контактних) невдовзі підтвердили COVID-19. 

Більшість випадків контакту із хворим в області прийшлись на людей, які проживають разом – таких 60%. Ще 16,5% осіб, яких вдалось встановити як контактними є однокласниками, 15% – сусідами, 3,5% – колегами по роботі та ще 5% складають категорію "Інші".

Запровадження пілотного проєкту також дало змогу проаналізувати дані по категоріях: розподілити випадки та контакти по віковій структурі, роду занять, встановити та візуалізувати розмір ланцюгів передачі, здійснити географічний розподіл, картування. 

Рекомендації щодо відслідковування осіб, які контактували із хворими на COVID-19 були затверджені постановою головного державного санітарного лікаря України №7 від 2 серпня 2021 року. Наразі їх має використовувати кожна область. 

Проєкт Go.Data є ініціативою групи партнерів у сфері громадського здоров’я під управлінням Глобальної мережі оповіщення й реагування на спалахи захворювання (GOARN) та координацією Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Програмне забезпечення Go.Data розроблено та впроваджується для глобального використання ВООЗ, державами-членами та партнерами.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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