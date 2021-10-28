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МОЗ затвердило перелік протипоказань для вакцинації від СOVID-19

Довідки про протипоказання для щеплення почнуть видавати на початку листопада.

МОЗ затвердило перелік протипоказань для вакцинації від СOVID-19
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров’я затвердило перелік медичних протипоказань та застережень для вакцинації від COVID-19. Отже, за певних умов українці зможуть отримати від лікаря офіційну довідку, що їм протипоказана вакцинація.

Довідки про протипоказання для щеплення почнуть видавати на початку листопада.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький.

За його словами, в документі вказано типи протипоказань:

  • абсолютні протипоказання, якщо існує чітко визначена ймовірність виникнення серйозної побічної реакції;
  • застереження (вакцинація з пересторогою), коли остаточне рішення щодо щеплення приймається лікарем з урахуванням переваг над ризиками;
  • тимчасові протипоказання (у такому разі у довідці вказується термін дії) або протипоказання для вакцин лише для конкретного типу (якщо існує можливість провести щеплення іншим типом вакцини – довідка не надається).

"Наприклад, діагноз тромбоз з тромбоцитопенією означає у певних випадках абсолютні постійні протипоказання до вакцин на векторній основі (АstraZeneca та деякі інші). Наслідком міокардиту та/або перикардиту є абсолютні протипоказання для мРНК вакцин (Pfizer/Moderna). Для осіб з імунодефіцитом рекомендована вакцинація з пересторогою. Загалом визначено 16 причин для або відмови від вакцинації (постійної чи тимчасової), або для її проведення з пересторогою", - пояснив Радуцький.

Народний депутат наголосив, що в кожному конкретному випадку відповідність діагнозу протипоказанням, що вказані у переліку МОЗ, встановлює винятково лікар. Він попросив українців не намагатися самостійно вирішувати, чи є їхній діагноз або симптоми достатнім приводом для відмови від вакцинації.

За оцінками МОЗ, реальні протипоказання до вакцинації від коронавірусу має не більше ніж 1% населення.

Відповідно до урядової постанови, з 8 листопада не допускатимуть до роботи держслужбовців та освітян, які не зробили щеплення. Як наголосив Михайло Радуцький, наявність офіційної довідки дасть змогу представникам цих категорій громадян продовжувати роботу.

Дані про пацієнтів, яким насправді протипоказана вакцинація, вноситимуться до електронної системи охорони здоров’я – українці зможуть згенерувати документ у застосунку "Дія".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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