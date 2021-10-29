МОЗ оприлюднило роз’яснення щодо протипоказань до вакцинації проти COVID-19

Єдиним абсолютним постійним протипоказанням до щеплення конкретною вакциною є анафілактичний шок на першу дозу.

Міністерство охорони здоров’я України опублікувало роз’яснення щодо застосування переліку медичних протипоказань та застережень до вакцинації проти COVID-19.

Як зазначають у пресслужбі відомства, основні рекомендації вже неодноразово розглядалися і приймалися відповідними рішеннями, але наразі є уточненими, оновленими та мають відповідний термін дії.

У МОЗ пояснили, що протипоказання до вакцинації може встановлювати сімейний або лікуючий лікар та надати відповідний висновок про тимчасове чи постійне протипоказання. За потреби лікар може направити пацієнта до профільного спеціаліста, за висновком якого остаточно приймає рішення, чи здійснювати вакцинацію відразу, чи відтермінувати її до певного часу.

Якщо в пацієнта є протипоказання до щеплення однією з вакцин проти COVID-19 за можливості особа має вакцинуватися іншими типами вакцин.

Єдиним абсолютним постійним протипоказанням до щеплення конкретною вакциною є важка алергічна реакція (анафілактичний шок) на першу дозу цієї вакцини. У цьому випадку пацієнтові рекомендують щепитися від COVID-19 іншою вакциною за умови її наявності.

Тимчасовими протипоказаннями є:

гострі захворювання з температурою вище 38°C. Вакцинацію можна відкласти на термін до 2 тижнів від початку захворювання;

Вакцинацію можна відкласти на термін до 2 тижнів від початку захворювання; лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою. Вакцинація може бути проведена через 90 днів після закінчення терапії;

Вакцинація може бути проведена через 90 днів після закінчення терапії; введення вакцин проти інших інфекційних хвороб. Вакцинація від COVID-19 може бути проведена через 14 днів після введення вакцини проти інших інфекційних хвороб, за винятком інактивованої вакцини проти грипу, яку можна вводити безвідносно до часу отримання антиковідної вакцини;

Вакцинація від COVID-19 може бути проведена через 14 днів після введення вакцини проти інших інфекційних хвороб, за винятком інактивованої вакцини проти грипу, яку можна вводити безвідносно до часу отримання антиковідної вакцини; проба з туберкуліном або аналіз крові на туберкульоз (IGRA). Вакцинація має бути відкладена до завершення оцінки проби/IGRA.;

Вакцинація має бути відкладена до завершення оцінки проби/IGRA.; COVID-19 в анамнезі. Вакцинацію може бути відтерміновано на 3 місяці від часу перебігу COVID-19 або здійснено раніше, але не раніше ніж через 28 днів від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19.

Вагітність та грудне вигодовування не є протипоказаннями до вакцинації.

Вакцинація з пересторогою, або особливі стани:

онкологічна хвороба. Вакцинація проти COVID-19 осіб з онкопатологією є пріоритетною. При її здійсненні слід дотримуватися відповідних рекомендацій НТГЕІ;

Вакцинація проти COVID-19 осіб з онкопатологією є пріоритетною. При її здійсненні слід дотримуватися відповідних рекомендацій НТГЕІ; аутоімунне захворювання. Пацієнти, які проходять лікування препаратом "Ритуксимаб", повинні відкласти вакцинацію щонайменше на 4 тижні після останньої дози цього препарату;

Пацієнти, які проходять лікування препаратом "Ритуксимаб", повинні відкласти вакцинацію щонайменше на 4 тижні після останньої дози цього препарату; особи з імунодефіцитом. Наявних нині даних недостатньо для оцінки ефективності та ризиків вакцини для осіб із важкими імунодефіцитними станами. Враховуючи, що вакцина не є «живою», а особи з імунодефіцитом мають вищий ризик важкої хвороби та смерті від COVID-19, вони можуть бути вакциновані.

Крім того, існують протипоказання до введення окремих вакцин, наприклад CoronaVac від Sinovac Biotech протипоказаний вагітним.

Із питаннями щодо вибору вакцини МОЗ радить звертатися до свого сімейного лікаря.

Учора голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький повідомив, що МОЗ затвердило перелік протипоказань для вакцинації від СOVID-19. Довідки про протипоказання для щеплення почнуть видавати на початку листопада. Наявність офіційної довідки дасть змогу продовжувати роботу, зокрема чиновникам та освітянам.

Дані про пацієнтів, яким насправді протипоказана вакцинація, вноситимуться до електронної системи охорони здоров’я – українці зможуть згенерувати документ у застосунку "Дія".